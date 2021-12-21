Санья проведет ярмарку культуры с участием 10 ведущих музеев Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 21 декабря. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань 24-27 декабря проведет 6-ю Международную ярмарку индустрии культуры, в которой примут участие 10 ведущих музеев КНР. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, среди указанных крупных учреждений, занимающихся хранением, изучением и экспонированием предметов народного достояния, - Музей "Саньсиндуй" (юго-западная провинция Сычуань), находящиеся в Пекине Столичный музей, Дом-музей Лу Синя, Дворец культуры национальностей и Художественный музей университета Цинхуа, а также региональные структуры - государственные музеи провинций Хэнань (Центральный Китай), Ляонин и Цзилинь (северо-восток), Исторический музей провинции Шэньси (северо-запад) и Музей Южно-Китайского моря (Хайнань).

Как уточнили организаторы, ярмарка будет масштабнее, чем в прошлые годы. Ее площадь составит 33 тыс. кв. м, посетители смогут увидеть примерно 50 тыс. экспонатов.

Культурная ярмарка в Санья проводится с 2015 года, за все время ее бесплатно посетили 542 тыс. человек из 116 стран, регионов и зарубежных городов-побратимов. В ежегодно проводимых мероприятиях приняли участие свыше 1,3 тыс. компаний. С экспозициями ознакомились дипломаты из почти 100 государств.