Крис Нот потерял роль в "Уравнителе" из-за обвинений в сексуальном насилии

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Американский актер Крис Нот отстранен от участия в сериале "Уравнитель" из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии. Об этом со ссылкой на заявление продюсерской компании Universal Television, осуществляющей этот проект для телекомпании CBS, сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter.

"Крис Нот более не будет сниматься в дополнительных эпизодах [сериала] "Уравнитель", [распоряжение] вступает в силу немедленно", - цитирует издание совместное заявление двух компаний. В нем уточняется, что актер появится еще в одном эпизоде, работа над которым уже завершена.

Решение об отстранении Нота от участия в проекте было принято через четыре дня после того, как издание сообщило об обвинениях, выдвинутых против него двумя женщинами. Обе они утверждают, что актер подверг их сексуальному насилию: в одном случае в Лос-Анджелесе в 2004 году, во втором - в Нью-Йорке в 2015 году. Нот эти обвинения отвергает. Сразу же после первой обвинительной публикации актер лишился нескольких контрактов.

В "Уравнителе", повествующем о человеке, готовом прийти на помощь другим людям, Нот исполнил роль бывшего директора ЦРУ. Он наиболее известен по участию в сериалах "Закон и порядок" (Майк Логан) и "Секс в большом городе" (мистер Биг).