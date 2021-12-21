Единственный в стране сельский театр из Красноярского края подключат к "Пушкинской карте"

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Первый в России профессиональный драматический сельский театр из таежного поселка Мотыгино в Красноярском крае до конца года подключат к программе "Пушкинская карта". Об этом в пресс-центре ТАСС сказал министр культуры региона Аркадий Зинов.

"Уже 13 из 14 театров Красноярского края подключены к "Пушкинской карте" <...>. Единственный сельский в стране Мотыгинский драматический театр - он будет подключен до конца года", - сказал Зинов.

По его словам, в первом квартале 2022 года охват программой "Пушкинская карта" составит 33 территории края из 61.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи 14-22 лет, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Мотыгинский драматический театр начал свою работу 14 декабря 1993 года. Это единственный профессиональный сельский театр в России, который находится в поселке с населением менее 10 тыс. человек.