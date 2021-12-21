Детский музыкальный театр им. Сац отметит Рождество джазовым концертом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Хор и оркестр Детского музыкального театра им. Н. Сац дадут концерт "Рождество в джазовых тонах" в канун католического Рождества, 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Представьте себе Большое фойе, свет приглушен, огромные витражные фонари таинственно мерцают, тут и там расположились музыканты оркестра и артисты хора, а между ними за столиками с праздничным угощением - зрители-слушатели. На расстоянии вытянутой руки от музыкантов они окажутся в потоке джаза и блюза, любимых номеров из мюзиклов и рождественских шлягеров классической музыки", - рассказали организаторы вечера.

В программу войдут сочинения Дюка Эллингтона, Генри Манчини, Курта Вайля, Эндрю Ллойда Уэббера и другие рождественские хоровые и оркестровые произведения. За дирижерский пульт встанет Евгений Бражник.

Концерт пройдет в рамках проекта театра им. Н. Сац "RE-Конструкция", объявленного в нынешнем сезоне на время капитального ремонта Большого зала театра. В различных пространствах театра прозвучат редко исполняемые камерные, хоровые, оперные и инструментальные произведения.