На выставке к 60-летию Цоя в Москве представят картины музыканта из частных коллекций

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 70 картин Виктора Цоя из частных коллекций представят в Москве на выставке к 60-летию музыканта. Открытие экспозиции состоится в январе, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе партнера проекта, Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

"Посетители смогут увидеть 76 графических и живописных работ Виктора Цоя, в которых он изображал фантастический и "неоакадемический" мир будущего, наполненный то разрушенными античными статуями, то сверхзвуковыми самолетами и супер-героями. Цой писал их на кухонных клеенках, тетрадных листах, бумаге для печатной машинки, картоне, фотографиях и полиэтилене", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в хранилище РОСИЗО уже поступило более 20 работ. Среди них "Картину написать не успел", которую предоставил Ринад Ахмедчин, этюд "Новый мир" (1990), принадлежащий Андрею Деллосу, а также "Дуэль", написанная на кухонной клеенке (1988), "Поцелуй" (1985), "Юрику от брата" (подарок Юрию Каспаряну), "Седьмое небо" (1985), "Рыбалка", выполненная на упаковочном поролоне (1989), и другие работы, переданные коллекционерами.

"Для творчества Виктора Цоя характерен примитивизм и экспрессионизм. Самые распространенные герои его рисунков - квадратные человечки. А сюжеты, выполненные в стиле граффити, отражают мироощущение человека конца 1980-х", - пояснили в РОСИЗО.

Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя", откроется в Центральном выставочном зале Манеж 15 января. Всего будет выстроено 11 тематических залов, вмещающих более 300 экспонатов. Над экспозицией работали 2,5 года родные и близкие Цоя, коллектив продюсеров, архитекторов, мультимедиа специалистов. Среди тех, кто поддержал проект, - Президентский фонд культурных инициатив и Департамент культуры города Москвы.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.