Главные театры Кургана планируют отремонтировать до конца 2023 года

ТАСС, 21 декабря. Курганский театр кукол "Гулливер" и Курганский государственный театр драмы намерены отремонтировать до конца 2023 года, на эти цели выделено 200 млн рублей. Работы начнутся в следующем году после новогодних представлений, сообщил ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

"Гулливер" и театр драмы являются крупнейшими театрами Курганской области. Также в регионе действует еще один театр - Шадринский государственный драматический.

"Где-то в феврале проторгуем, два года будем - в 2022-2023 - ремонтировать. Театр драмы и "Гулливер". 200 млн рублей мы направляем на оба объекта", - рассказал Шумков.

Глава региона отмечает, что оба объекта сильно обветшали и "морально внутри устарели", после ремонта они должны стать более современными. На время ремонтных работ театры будут работать на других площадках города, а также гастролировать по региону.

Театр драмы открылся в современном здании на центральной площади города в 1953 году. Здание "Гулливера" построено в 1900 году и является памятником архитектуры. Театр известен не только в России, но и за рубежом, он был основан в 1941 году. Ранее сообщалось о планах реконструкции его здания, но сроки реализации проекта не уточнялись.