Пушкинский музей проведет выставку работ художников с особенностями развития

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина 22 декабря откроет выставку работ художников с особенностями развития, которые являются постоянными посетителями Пушкинского музея. Гостям представят работы по мотивам евангельских сюжетов, сообщает пресс-служба ГМИИ.

"С 22 декабря 2021 по 19 января 2022 года в центре "Мусейон" пройдет выставка работ художников с особенностями развития, которые являются постоянными посетителями Пушкинского музея. После знакомства с выставкой "Сиена на заре Ренессанса" авторы работали с евангельскими сюжетами, пребывая в поиске собственного языка", - говорится в сообщении.

Работы выполнены на картоне, фанере, текстиле и каждое произведение сопровождается текстовым комментарием автора. Все авторы, чьи работы представлены на выставке, - участники художественных мастерских "Окоём".

"Нам было важно увидеть отражение прошлого в себе и себя в образах апостолов, Богородицы и Христа. С одной стороны, эти работы - попытка рассказать посредством изображений о чем-то заветном, глубоком, личном, а с другой - о доступном и самом насущном для всех нас", - процитировали в пресс-службе куратора, педагога художественных мастерских "Окоём" Елену Осипову.

Проект поддержан программой "Доступный музей", которая начала работу в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2016 году.