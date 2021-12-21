В Нижнем Новгороде открылась выставка работ лауреатов премии Кандинского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Выставка "Премия Кандинского. 15 лет", вошедшая в событийную программу 800-летия города, открылась во вторник на территории Нижегородского кремля в Волго-Вятским филиале ГМИИ имени Пушкина (Арсенал). Посетители смогут увидеть 14 работ лауреатов премии, передает корреспондент ТАСС.

Основатель премии Кандинского Шалва Бреус на открытии отметил, что предыдущая подобная выставка проводилась в Барселоне несколько лет назад, когда премии было всего семь лет. "Сегодня мы обнаружили, что совершенно незаметно премия Кандинского, фиксируя историю отечественного искусства, сама стала частью этой истории. Здесь представлены ударные работы, работы обладателей Гран-при премии за 15 лет. Это сливки, это верхний уровень нашего искусства. Мы надеемся, что эта выставка, стартовав в Нижнем Новгороде, продолжит свою жизнь в других городах нашей страны", - сказал Бреус.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проведение выставки станет важной частью юбилейного года. "Преобразования, проводимые в городе, сами по себе являются серьезным стимулом привлечения ярких событий. За прошедшие годы лауреатами премии стали многие яркие авторы. Теперь у нижегородцев и гостей города есть уникальная возможность увидеть ретроспективу этого насыщенного пути. Мне хочется поблагодарить организаторов выставки и пригласить на нее всех, кто любит искусство", - сказал Никитин.

Куратор выставки Ирина Горлова рассказала журналистам,что экспозиция начинается с самых современных проектов, а напротив входа в зал с первого этажа располагается работа Юрия Альберта Moscow Poll, так называемый московский опрос, или московский выбор. Перед посетителями размещены тумбы для голосования и вопросы. Так, например, предлагается ответить на вопрос, является ли искусством то, на что человек смотрит.

Об экспонатах

Начинается экспозиция с работы художника, графика и автора перформансов Андрея Кузькина "Молельщик и герои". Инсталляция из сотен фигурок из хлеба, каждая из которых уникальна, является перформативной практикой - данью, которую автор отдает безвинным жертвам. "Почему хлеб? Потому что хлеб - это материал для изображения человеческого тела, хлеб связан с темой тела Христова, хлеб - всему голова, хлеб - это самый податливый материал, который портится и разрушается, также как разрушается тело человека", - объяснила Горлова.

Еще одна работа - проекция Евгения Антуфьева "Когда искусство становится частью ландшафта". Проект объединяет выставки, которые ранее реализовали в трех музеях. "В археологическом музее в Палермо он встраивал свои чаши, вазы, своих странных тотемных героев - прямо в пространство этой археологической экспозиции. И не каждый зритель мог распознать, что является настоящим древним артефактом, а что является произведением современного художника", - рассказала куратор выставки.

Также в экспозиции представлена работа Павла Пепперштейна - лауреата премии 2014 года - "Святая политика. 2013". Проект включает 10 живописных работ и несколько графических, в которых художник наивно детским взглядом окидывает политическую реальность. Злободневные болевые точки воплощаются в сказочных персонажах, мифических союзниках автора, декларирующих гнев и раздражение от происходящего в мире.

На выставке также представили работы Александра Бродского, Ирины Наховой, группировки ЗИП, Вадима Захарова, Анатолия Осмоловского и других. Выставка будет работать до 20 марта 2022 года.