Свердловская киностудия снимет первый после перезапуска игровой фильм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свердловская киностудия после перезапуска снимет первый игровой фильм - социальную драму "Сломя голову" режиссера Артема Аксененко по сценарию Саввы Минаева о преподавателе античной литературы, жизнь которого меняется за несколько секунд. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, сообщили в среду в пресс-службе киностудии.

"Снимаем игровое кино, впервые после перезапуска! Свердловская киностудия запустит в производство социальную драму "Сломя голову". Картину будут снимать в Екатеринбурге. Фильм был отобран по итогам питчинга экспертным советом Министерства культуры России и рекомендован к получению поддержки. <…> Авторы планируют создать фильм в жанре драмы с элементами экшена и рассказать о роли мужчины в современном мире", - говорится в сообщении.

В киностудии рассказали, что "Сломя голову" - это история преподавателя античной литературы, семьянина и конформиста, жизнь которого меняется за несколько секунд - он случайно попадает на камеры видеонаблюдения во время ограбления банка. "Сценарий написал Савва Минаев. Ранее он работал на проектах "Цой", "За час до рассвета", "Детектив на миллион", "Стажеры". Режиссер картины - Артем Аксененко, в списке его работ - сериалы "Медиатор" и "Лапси", фильмы "Туман", "Мужчина с гарантией", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что картина выйдет и в кинотеатрах, и на цифровых платформах. "Это история о мужчинах, о том, как на них влияет устройство современного мира, представления о нем, как на них влияет социальная среда, и как мужчины пытаются в этом сложно устроенном социуме состояться. Основная тема фильма состоит в том, что навязанные извне стандарты годятся не для всех и являются условностями", - цитирует пресс-служба генерального продюсера киностудии Ольгу Ерофееву-Муравьеву.

Ранее Министерство культуры РФ сообщало о перезапуске работы Свердловской киностудии и назначении ее нового гендиректора - им стал Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах. Отмечалось, что одна из задач перезапускаемой киностудии - увеличение количества выпускаемых картин. Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.