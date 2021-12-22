В Санкт-Петербурге откроется выставка "Лики/Лица/Морды" от московского Музея AZ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Выставка "Лики/Лица/Морды" московского Музея AZ откроется 30 января в Мраморном дворце государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея AZ.

"Впервые в Мраморном дворце государственного Русского музея в Санкт-Петербурге московский Музей AZ представляет один из самых успешных выставочных проектов "Лики/Лица/ Морды". Мероприятие приурочено к 90-летию художника Анатолия Зверева", - рассказал собеседник агентства.

"Русский музей практически с детства был для меня главным символом Петербурга и русской культуры в целом. Поэтому сейчас и для меня лично, и для нашего музея радость и большая честь показать в Мраморном дворце более 90 работ из коллекции Музея AZ и моего собрания", - приводятся в сообщении слова генерального директора и основателем Музея AZ Наталии Опалевой.

На выставке в Русском музее предоставят более 90 работ художников-шестидесятников и современных авторов - А.Зверева, Д.Плавинского, В.Яковлева, В.Немухина, В.Янкилевского, О.Целкова, М.Шемякина, Л.Кропивницкого, М.Шпиндлера, Б.Свешникова, Э.Штейнберга и некоторых других, а также фотографии художников, запечатленных Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.

По словам арт-директор Музея, автора и куратора выставки Полины Лобачевской, название выставки отражает культуру различных исторических эпох. "Варвары предпочитали изображать морды - и веселей, и чтобы силы враждебные отпугнуть. Христиане взялись за лики - ведь главным предметом изображения стали сцены из Ветхого и Нового Заветов. В эпоху Возрождения художники достигли вершин мастерства, которое все более и более утверждало величайшее достижение христианской культуры - несомненную ценность человеческой личности, созданной по образу и подобию Господа Бога", - поясняет автор проекта.

Музей AZ открыли в 2015 году, и за это время успел заслужить репутацию активной, ищущей, современной музейной институции. Музей нацелен не только на собирательство и популяризацию творчества Анатолия Зверева. Коллекция постоянно обогащается за счет приобретения произведений мастеров, сыгравших важную роль в художественной жизни второй половины ХХ века.