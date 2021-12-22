Музей братьев-коллекционеров Третьяковых откроется в Москве 25 января

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Музей, посвященный братьям-коллекционерам Павлу и Сергею Третьяковым, планируется открыть в Москве 25 января 2022 года, сообщили в среду в пресс-службе Третьяковской галереи.

"Открытие дома-музея братьев Третьяковых станет важнейшим событием, которое отдает дань уважения великому коллекционеру, меценату и предпринимателю. Привлекая посетителей рассказом о жизни и деятельности коллекционеров, музей не только предложит публике ознакомиться с мемориальными экспонатами и произведениями из собраний братьев Третьяковых, но также станет местом встречи собирателей и благотворителей XXI века", - говорится в сообщении о планах Третьяковской галереи на 2022 год.

Ранее планировалось, что музей будет открыт в июле 2021 года, затем открытие переносилось на осень.

На первом этаже в доме-музее будут использоваться мультимедийные технологии. На втором - воссоздадут кабинеты братьев Третьяковых. В главном пространстве дома на втором этаже будет большой экспозиционный зал, где с одной стороны будут произведения из собрания Павла Михайловича, с другой - Сергея Михайловича, предоставленные Пушкинским музеем для длительного экспонирования. Также в этом зале будут работы, полученные на временное или длительное экспонирование от Исторического музея.

Дом-музей братьев Третьяковых находится в исторической части Замоскворечья. Более 100 лет с конца XVIII века дом принадлежал московским купцам Третьяковым.

С именем предпринимателя, коллекционера и мецената Павла Михайловича Третьякова связана история Третьяковской галереи. Датой основания галереи принято считать 1856 год, когда он приобрел первые работы русских художников. В августе 1892 года Павел Третьяков передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию брата Сергея Михайловича. Поначалу собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. А уже через год, в августе 1893 года, в Москве для всеобщего обозрения открылась "Городская художественная галерея братьев Третьяковых" - первый общедоступный музей России.