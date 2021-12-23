Премьера фильма "Чемпион мира" о поединке между Карповым и Корчным состоялась в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьера спортивной драмы "Чемпион мира" о поединке за шахматную корону между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели назвали съемки картины "колоссальным вызовом" и поблагодарили Карпова за то, что он поверил в это кино, передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Чемпион мира" основан на матче за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира из СССР Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Корчным. Матч до шести побед без учета ничьих проходил в филиппинском Багио. По итогам напряженной схватки, которая длилась три месяца, победу одержал Карпов.

"Надеюсь, что вы примете картину такой, какая она есть. Она делалась на острие ножа, мы запустились накануне пандемии, с большим количеством артистов, с зарубежным блоком съемок. Мы сняли кино вопреки всему. <...> У меня счастливая режиссерская судьба, мне повезло работать с целой плеядой артистов во главе с выдающимся актером Константином Хабенским. Очень сложная была роль у Ивана Янковского, чтобы воплотить такой образ, нужно иметь огромное количество компонентов внутри себя, иметь актерский потенциал. Я очень благодарен Ивану за то, что он отважно встретил этот вызов", - сказал со сцены режиссер Алексей Сидоров.

Кроме Янковского (Карпов) и Хабенского (Корчной) зрители увидят на экране Владимира Вдовиченкова, Виктора Добронравова, Виктора Сухорукова, Диану Пожарскую и других.

Сидоров известен по работе над сериалом "Бригада" (2002), фильмами "Бой с тенью" (2005) и "Т-34" (2018). По словам гендиректора телеканала "Россия-1", продюсера Антона Златопольского, режиссеру удается создавать на площадке особую энергию, которая потом передается аудитории.

Продюсер Леонид Верещагин поблагодарил первых зрителей за то, что они пришли поддержать российское кино, а также отдельно выразил признательность Карпову, который поверил в картину и уделил создателям много времени. "Шахматы на протяжении столетий являются частью мировой культуры, а вот как показать это на экране? Игра достаточно статична, противники сидят друг напротив друга, вроде бы ничего не происходит, но какой пожар горит внутри. <...> Это был для нас колоссальный вызов и риск", - добавил он.

Создание фильма

Сидоров выступил не только режиссером, но и автором сценария. Он рассказал, что был ребенком, когда состоялся шахматный поединок между Карповым и Корчным, и запомнил уникальную атмосферу, царившую вокруг него. Идея снять фильм о шахматной игре жила с режиссером с начала 2000-х годов, но он долго не мог найти ключ к тому, как интересно рассказать историю массовому зрителю. "Спустя 10 лет я снова вернулся к этой истории, даже начал делать какие-то наброски сценария, но все равно остановился, потому что опасался, что побег Корчного перевесит в сюжете, а я не хотел делать Виктора Львовича главным героем. Главным должно было быть противостояние героев и мировоззрений. И я искал баланс, не хотел делать пропаганду. После "Т-34" Леонид Эмильевич Верещагин спросил, есть ли у меня идеи будущих фильмов. Я рассказал про эту идею, которая не давала мне покоя многие годы. И буквально на следующий день все было запущено", - поделился Сидоров.

При работе над сценарием он изучал шахматную литературу, читал автобиографические книги Карпова и Корчного, знакомился с документальной хроникой. Карпов встречался с создателями картины и отдельно беседовал с Янковским.

Главным консультантом на проекте стал куратор Музея шахмат, кандидат в мастера спорта и кандидат исторических наук Дмитрий Олейников, который следил за важными шахматными деталями. Также на площадке авторам картины помогали гроссмейстеры Даниил Дубов и Влад Ткачев.

"Эта картина больше чем про шахматы, она про поиск человеком самого себя. Потому что только отринув все ложное, можно стать лучше, стать выше, можно совершенствоваться. Карпову предстоит пройти очень тяжелый путь и, избежав навязываемой ему роли политического гладиатора, вернуться к сути самих шахмат, к противостоянию чистой воли и интеллекта", - отметил Верещагин.

Съемки проходили в Москве, Сочи, а также Сербии и Черногории. Фильм создавался студией "ТриТэ" Никиты Михалкова, телеканалом "Россия-1" и кинокомпанией "Централ Партнершип" при поддержке Фонда кино. В широкий прокат спортивная драма выходит 30 декабря.