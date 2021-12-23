Волковский театр в июне представит спектакли в Казани, Самаре и Ульяновске

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в июне 2022 года отправится из Ярославля в Казань, Самару и Ульяновск по программе "Большие гастроли". Об этом ТАСС сообщил директор театра Айрат Тухватуллин.

"Театр планирует поехать летом по городам Поволжья. В июне по программе "Большие гастроли" мы посетим Казань, Самару и Ульяновск. Будет показано несколько спектаклей, сейчас как раз формируем программу", - сказал Тухватуллин.

По его словам, в 2022 году Волковский театр также планирует отправиться с гастролями в Астрахань. Весной следующего года театр представит спектакли в Абхазии - в Государственном русском театре драмы им Ф. Искандера в Сухуме.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.