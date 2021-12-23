Власти Ленобласти рассчитывают, что посещаемость музеев превысит допандемийные показатели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Посещаемость музеев Ленинградской области в текущем году превысит показатели, которые были достигнуты в допандемийном, 2019 году. Об этом на заседании правительства региона в четверг заявил заместитель председателя правительства области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

"По данным статистического наблюдения, у нас в 2019 году был 1 млн 91 тыс. посетителей. По понятным причинам, в 2020 году мы снизились, но немного - до 900 тыс. посетителей. И за 11 месяцев 2021 года <…> у нас уже 1 млн 75 тыс. посетителей. То есть мы можем уверенно говорить, что в этом году мы перекроем даже показатели допандемийного 2019 года", - сказал Цой.

По приведенным им данным, абсолютным лидером по посещаемости в регионе является музей-заповедник "Парк Монрепо". В этом году, несмотря на продолжающиеся реставрационные работы, он принял более 332 тыс. человек (в 2020 году - 287 тыс.).

Губернатор Александр Дрозденко назвал достигнутые показатели "знаковыми и очень важными" для региона. Вместе с тем он указал на то, что посещаемость областных музеев необходимо увеличить, по меньшей мере, вдвое в ближайшие 10 лет. "Это вполне достижимая цифра, если мы приведем в порядок и планово завершим работы по реставрации и восстановлению наших достопримечательных мест", - добавил он.