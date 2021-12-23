В Софии прошел моноспектакль "Знакомый ваш Сергей Есенин"

СОФИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Моноспектакль "Знакомый ваш Сергей Есенин" в исполнении народного артиста России Сергея Никоненко и в сопровождении мужского вокального трио "Реликт", в которое входят заслуженные артисты Александр Никеров и Вячеслав Моюнов, гитарист Алексей Леонов, прошел в четверг в Российском культурно-информационном центре в Софии.

"Вы нам сделали настоящий предновогодний подарок, сегодня вечером был настоящий праздник души, я очень хочу, чтобы вы почаще сюда приезжали", - сказала посол России Элеонора Митрофанова, аплодируя и вручая Никоненко цветы.

Во время концерта народный артист рассказал, что Есенин уже на протяжении более 50 лет является главным героем его жизни.

"Более 50 лет назад я сыграл главную роль в фильме великого русского кинематографиста Сергей Урусевского "Пой песню, поэт!" по сценарию поэта Геннадия Шпаликова. С тех пор Есенин играет главную роль в моей жизни, очень важную и значительную. Благодаря тому, что эта роль меня не оставляет, в Москве мною был создан музей Есенина, где есть его личные вещи, автографы, скульптуры, любопытные живописные полотна, посвященные Москве и Санкт-Петербургу, и много другого. Есенин - это моя любовь, мои партнеры - трио "Реликт" - также его очень любят и лучше всех исполняют музыкальные произведения на его стихи", - поделился он.