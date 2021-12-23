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В Софии прошел моноспектакль "Знакомый ваш Сергей Есенин"

Народный артист России Сергей Никоненко отметил, что поэт на протяжении более 50 лет является главным героем его жизни
Народный артист России Сергей Никоненко Игорь Ленкин/ТАСС
Описание
Народный артист России Сергей Никоненко
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Моноспектакль "Знакомый ваш Сергей Есенин" в исполнении народного артиста России Сергея Никоненко и в сопровождении мужского вокального трио "Реликт", в которое входят заслуженные артисты Александр Никеров и Вячеслав Моюнов, гитарист Алексей Леонов, прошел в четверг в Российском культурно-информационном центре в Софии.

"Вы нам сделали настоящий предновогодний подарок, сегодня вечером был настоящий праздник души, я очень хочу, чтобы вы почаще сюда приезжали", - сказала посол России Элеонора Митрофанова, аплодируя и вручая Никоненко цветы.

Во время концерта народный артист рассказал, что Есенин уже на протяжении более 50 лет является главным героем его жизни.

"Более 50 лет назад я сыграл главную роль в фильме великого русского кинематографиста Сергей Урусевского "Пой песню, поэт!" по сценарию поэта Геннадия Шпаликова. С тех пор Есенин играет главную роль в моей жизни, очень важную и значительную. Благодаря тому, что эта роль меня не оставляет, в Москве мною был создан музей Есенина, где есть его личные вещи, автографы, скульптуры, любопытные живописные полотна, посвященные Москве и Санкт-Петербургу, и много другого. Есенин - это моя любовь, мои партнеры - трио "Реликт" - также его очень любят и лучше всех исполняют музыкальные произведения на его стихи", - поделился он.

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