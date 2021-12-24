В Астрахани завершились "большие гастроли" Центра Никиты Михалкова спектаклем "12"

АСТРАХАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Спектакль "12", показ которого состоялся в четверг в Астрахани, стал финалом "больших гастролей" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, передает корреспондент ТАСС.

В спектакле "12" задействован актер Владимир Кочетков - продолжатель известной театральной астраханской династии, который сейчас работает и живет в Москве. "Он просто очень хороший артист, и он может играть любую роль. Он актер нашего центра, штатный, стабильный, занят во многих спектаклях", - поделился Михалков с журналистами после показа спектакля.

Премьера постановки "12", приуроченной к 75-летию Михалкова, состоялась на Исторической сцене Большого театра в апреле. Роли в постановке исполнили актеры Владимир Майсурадзе, Гия Перадзе, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Сергей Степанченко, Владимир Кочетков, Николай Бурляев, подсудимого сыграл Рамиз Кялбиев. По сюжету 12 присяжных решают, виновен ли чеченский мальчик в убийстве приемного отца. Поначалу решение кажется им однозначным, но находится человек, который первым решается высказать противоположную точку зрения. Пьесу Михалков написал вместе с драматургами братьями Пресняковыми.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12", который стал ремейком классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин", вышел на экраны в 2007 году. Роли в нем исполнили сам Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Валентин Гафт и другие артисты. Картину показали на Венецианском международном кинофестивале.

Гастроли при поддержке Росконцерта и Минкультуры РФ прошли в Саратове, Волгограде и Астрахани.