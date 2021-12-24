В Петербурге Юрий Башмет и "Солисты Москвы" исполнят композицию "Чайковский и Чехов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста России Юрия Башмета покажет на международном фестивале "Площадь искусств" музыкально-литературное действо "Чайковский и Чехов". Эта композиция будет исполнена в четверг в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Удивительному, но не случайному знакомству двух гениев русской культуры - Чайковского и Чехова - посвящен музыкально-поэтический вечер, который представят на фестивале "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Партию сольной скрипки исполнит Анастасия Тимошенко. О встречах, оставивших взаимный глубокий след в душах двух больших творцов, расскажут народный артист России Сергей Гармаш и молодая актриса театра и кино Мария Срогович", - сообщили в пресс-службе Филармонии.

Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, многое их сближало: в доме Чехова всегда звучала музыка Чайковского; особое предпочтение он отдавал опере "Евгений Онегин", лирическая атмосфера которой была созвучна чеховским пьесам. Композитору Чехов посвятил сборник рассказов "Хмурые люди". На одной из встреч они даже обсуждали совместный проект - оперу "Бэла" по повести Лермонтова. Опере не суждено было состояться, встреча оказалась последней, но их дружба продолжалась в переписке.

Юрий Башмет на раз участвовал в фестивале "Площадь искусств". Нынешний праздник посвящен 100-летию Филармонии имени Шостаковича, где выступит еще один столичный коллектив - Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова.