Фестиваль поэзии "Мандельштамфест" открылся в Воронеже выставкой фотографий Высоцкого

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Трехдневный фестиваль поэтического искусства "Мандельштамфест", который пройдет в Воронеже с 24 по 26 декабря, открылся в Камерном театре выставкой фотографий Владимира Высоцкого. Об этом сообщила ТАСС в пятницу завлит театра Анна Колтырина.

"Фестиваль Мандельштама открылся выставкой, посвященной поэту Владимиру Высоцкому. На выставке представлены его фотографии, это своего рода визуальная биография поэта, которая отображена в его снимках: детских, юношеских. Они предоставлены Государственным музеем Владимира Высоцкого, которым руководит Никита Высоцкий", - сказала Колтырина.

Фестиваль поэтического искусства "Мандельшамфест" проводится Камерным театром в Воронеже с 2015 года, часть его программы посвящена творчеству поэта Осипа Мандельштама, который с 1934 по 1937 год был в Воронеже в ссылке и написал здесь знаменитый цикл "Воронежские тетради".

В этом году на фестивале запланировано около 15 мероприятий, в том числе пластический спектакль t k n ("Отукен") творческого объединения "Алиф" (Казань), лекция-спектакль "Ры+Си" Центра Вознесенского (Москва), моноспектакль "Юдифь" фонда Alma Mater (Санкт-Петербург), спектакль "Четвертая проза" Камерного театра (Воронеж), концерт "Любовь и жизнь поэта" пианиста Алексея Гориболя (Санкт-Петербург) и тенора Тараса Присяжнюка (Минск, Беларусь), поэтические вечера Льва Оборина (Москва) и востоковеда и переводчика Юлтан Садыковой (Тегеран, Иран), лекция "Вокруг Мандельштама. Неизвестные факты из биографии поэта" Леонида Видгофа (Москва) и другие.

"Одно из отличий этой программы фестиваля - молодежная история: у нас молодые коллективы с молодыми артистами и постановщиками. Также его отличает перфомативная практика, пластический театр, театр сиюминутного переживания, который рождается здесь и сейчас, и одна история не похожа на другую. Получилась современная история, не лишенная, конечно, классических направлений - например, поэтический вечер Юлии Рутберг "13 вопросов к Ахматовой", который она привезет для нас из Москвы", - сказала Колтырина.

Осип Мандельштам (1891-1938) - русский поэт, прозаик и переводчик. Автор сборников стихов "Камень", Tristia, "Вторая книга", "Стихотворения", автобиографической прозы "Шум времени", "Египетская марка", эпиграммы на Иосифа Сталина ("Мы живем, под собою не чуя страны..."), за которую был сослан на Северный Урал, а затем в Воронеж, после возвращения в Москву был вновь арестован и отправлен на Колыму. Умер 27 декабря 1938 года в пересылочном лагере Вторая Речка под Владивостоком.