В театре "Сфера" состоится премьера спектакля "Без вины виноватые"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский драматический театр "Сфера" в субботу представит премьеру постановки "Без вины виноватые" по пьесе Александра Островского, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Герой пьесы, актер Незнамов, говорит: "Нам обмана не нужно! Нам подавай правду, чистую правду!". Потребность настоящего в жизни и в искусстве, в любви, в человеческих чувствах и взаимоотношениях. Мир театра. Судьба актрисы. Духовная основа подлинного творчества. Ответственность за детей, за "без вины виноватых". Мать и дитя - высшая связь и основа жизни. Вот круг тем нашего спектакля", - привели в пресс-службе слова режиссера-постановщика Александра Коршунова.

В основу сюжета легла судьба молодой девушки, брошенной женихом ради богатой невесты и потерявшей маленького сына. Несмотря на выпавшие на ее долю испытания, она становится известной театральной актрисой - Еленой Ивановной Кручининой. Спустя 17 лет она возвращается в родной город и узнает, что ее ребенок после тяжелой болезни выжил и был втайне отдан на воспитание чужим людям. Сыном Кручининой оказывается провинциальный актер Григорий Незнамов.

Премьерные показы пройдут 25 и 26 декабря на Основной сцене театра. Сценографией и костюмами постановки занималась Ольга Коршунова, за музыкальное оформление отвечает Павел Герасимов.

"Премьера спектакля "Без вины виноватые" посвящается 40-летию театра "Сфера" и предваряет 200-летний юбилей великого русского драматурга А. Н. Островского", - отметили в пресс-службе.

Сам Коршунов сыграл целый ряд персонажей Островского, а также поставил спектакли по пьесам этого драматурга на сценах "Сферы", Малого театра и ВТУ им. М.С.Щепкина. "Без вины виноватые" станет вторым спектаклем по пьесе Островского в текущем репертуаре театра, там также можно посмотреть "Лес" в постановке режиссера Сергея Виноградова.