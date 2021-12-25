В Москве состоится шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр Concord Orchestra, итальянский дирижер Фабио Пирола и призеры России по бальным танцам в субботу представят на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД) шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса", сообщается на сайте коллектива.

"Встречать Новый год и Рождество под музыку Иоганна Штрауса - давняя европейская традиция", - отметили в оркестре.

Для программы выбрали самые популярные вальсы, а также редкие польки и марши австрийского композитора: "Калиостро", "Там, где цветет лимон", "Бандитский галоп", "Персидский марш", "Поезд удовольствий", "Деревенские ласточки из Австрии", "Императорский вальс", "Весенние голоса", "На прекрасном голубом Дунае", "Сказки Венского леса". Завершит вечер Марш Радецкого. "При исполнении этого произведения публика по традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и дирижирует этими аплодисментами", - рассказали в коллективе.

Перед началом шоу гости смогут научиться вальсировать на мастер-классе в Гербовом и Паркетном фойе ГКД. На самом вечере атмосферу той среды, для которой писал "король вальсов", поддержит хореография Артема Майорова и Международного клуба бальной культуры Avec Toi. Вокальные партии исполнит солистка Мариинского театра Лариса Елина.

Concord Orchestra основан в 2015 году. В его составе воспитанники консерваторий и знаменитых музыкальных академий России и Европы. Особенностью коллектива стало соединение в шоу музыки и танца, за что его прозвали "танцующим симфоническим оркестром". В репертуар входят классические шедевры, рок и музыка из популярных кинофильмов.