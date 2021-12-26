В Москве стартует праздничное шоу "Мяугли" Театра кошек Куклачева

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Праздничное шоу "Мяугли" Театра кошек Юрия Куклачева пройдет с 26 декабря по 8 января в Концертном зале "Измайлово", маленьких зрителей артисты будут встречать уже в фойе, запланирована интерактивная программа для детей, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В шоу участвуют Редиска, Банан, Сосиска, а еще два десятка кошек из нескольких сотен питомцев, которые сейчас обитают в театре. Вы увидите множество кошачьих трюков, и даже невозможное - бланш - затяжное сальто! "Мяугли" - это знакомый и любимый спектакль для зрителей, но теперь это и лазерное шоу с современными спецэффектами, видеоартом и дымом", - рассказал журналистам художественный руководитель театра Юрий Куклачев.

Он сообщил, что каждый зритель уже при входе будет вовлечен в игру, в фойе будут проходить мастер-классы, зрителей встретят перед спектаклем цирковые артисты, которые поделятся секретами мастерства, научат жонглировать, показывать фокусы и пантомимы. Ребята смогут погладить кошек и сфотографироваться с Куклачевым.

По сюжету клоун - маг и чародей - создал сказочный остров. Его жители бережно охраняют волшебный фонарь, излучающий магический свет - нежный детский смех. Но однажды на остров приплывают пираты и похищают фонарь, магия света пропадает в руках недобрых людей - фонарь гаснет, на острове наступает полная темнота. Главные герои спасают остров с помощью космического лазера. Во время шоу пушистые артисты продемонстрируют чудеса коммуникации и покажут удивительные кульбиты, говорят в театре.

Куклачев рассказал, в чем секрет дрессировки кошек, отличающихся независимым характером: "Если ты обидел кошку, она к тебе никогда не придет, она очень обидчивая, ранимая, чувствительная. Если прикрикнул на нее - она начнет метить тапочки". Он объяснил, что с кошкой надо очень аккуратно общаться, и главный принцип работы - терпение. "Мы наблюдаем за ними, находим их способности, поощряем, а дальше работает рефлекс Павлова", - говорит худрук.

В театре живут около 200 питомцев, за ними, по словам Куклачева, ухаживают только те люди, которые самозабвенно любят кошек. "Наши кошки живут свыше 20 лет! Кастрюлька - наша знаменитая кошка - прожила 23 года. Несомненно, это большой вклад ветврачей, у нас в театре их целая ветеринарная клиника", - сказал он.