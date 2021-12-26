МЧС и Денис Майданов сняли клип на песню, посвященную спасателям

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Исполнитель Денис Майданов и МЧС России совместно сняли клип на песню "Ангелы доброй надежды", сообщила пресс-служба министерства.

"Клип "Ангелы доброй надежды" стал совместным проектом МЧС России и автора-исполнителя песен, заслуженного артиста России Майданова. Песня посвящена самоотверженной работе пожарных и спасателей чрезвычайного ведомства", - сказали в пресс-службе.

Для съемок были воссозданы действия спасателей при различных чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории страны в разные годы. Это и пожар в Останкинской телебашне в 2000 году, обрушение жилого дома в Магнитогорске в 2018 году, тушение Мордовского заповедника в 2021 году, погружение водолазов на озере Валдай и другие. В съемках приняли участие более 100 сотрудников МЧС и курсанты ведомственных вузов, на создание клипа ушло полгода.

"Идея создания клипа возникла у главы МЧС России Евгения Зиничева во время проведения международного салона "Комплексная безопасность - 2021". Тогда Денис Майданов со сцены исполнил премьеру песни "Ангелы доброй надежды", - добавили в ведомстве.

27 декабря в России отмечается День спасателя.