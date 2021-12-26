{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС и Денис Майданов сняли клип на песню, посвященную спасателям

В съемках приняли участие более 100 пожарных и спасателей, а также курсанты ведомственных вузов
' DenisMaydanov/YouTube'

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Исполнитель Денис Майданов и МЧС России совместно сняли клип на песню "Ангелы доброй надежды", сообщила пресс-служба министерства.

"Клип "Ангелы доброй надежды" стал совместным проектом МЧС России и автора-исполнителя песен, заслуженного артиста России Майданова. Песня посвящена самоотверженной работе пожарных и спасателей чрезвычайного ведомства", - сказали в пресс-службе.

Для съемок были воссозданы действия спасателей при различных чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории страны в разные годы. Это и пожар в Останкинской телебашне в 2000 году, обрушение жилого дома в Магнитогорске в 2018 году, тушение Мордовского заповедника в 2021 году, погружение водолазов на озере Валдай и другие. В съемках приняли участие более 100 сотрудников МЧС и курсанты ведомственных вузов, на создание клипа ушло полгода.

"Идея создания клипа возникла у главы МЧС России Евгения Зиничева во время проведения международного салона "Комплексная безопасность - 2021". Тогда Денис Майданов со сцены исполнил премьеру песни "Ангелы доброй надежды", - добавили в ведомстве.

27 декабря в России отмечается День спасателя.

Теги
Россия
Книгу Ахматовой с автографом Цветаевой выставили на торги за 2 млн рублей
Аукцион назначен на 20 января
Читать полностью