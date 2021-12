В Петербурге пройдет вечер знатока джаза Владимира Фейертага

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Юбилейный вечер "In My Own Way", посвященный знатоку джаза заслуженному деятелю искусств России Владимиру Фейертагу, пройдет в понедельник в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. В этот день ему исполнится 90 лет.

В поздравлении мэтра примут участие джазмены народный артист России Давид Голощекин, трио Владимира Лыткина, Алексей Попов, Иван Васильев, Евгений Борец (Москва), сообщили в пресс-службе филармонии.

"Свое 90-летие отмечает 27 декабря известный российский музыковед, публицист, продюсер и музыкальный критик Владимир Фейертаг. С его именем связано становление ленинградско-петербургского джаза. Владимир Борисович является автором тринадцати книг, в том числе первых в истории российской джазовой библиографии энциклопедии "Джаз ХХ век" и "Джаз в России", - сказали в пресс-службе.

Еще в 1966 году Фейертаг стал лектором-музыковедом Ленконцерта и в дальнейшем организовал первые в СССР филармонические абонементы, посвященные джазу еще в те времена, когда это направление официально считалось идеологически вредным. В качестве ведущего он сопровождал выступления Леонида Чижика, ансамбля "Аллегро" Николая Левиновского, оркестра Иосифа Вайнштейна, ансамбля Давида Голощекина, Ленинградского диксиленда, джаз-бэнда Алексея Канунникова. В 1990 году Фейертаг создал ассоциацию джазовых музыкантов и менеджеров "Интерджаз", с помощью которой организовывал концерты зарубежных музыкантов, а также гастроли российских музыкантов в Европе. Он продолжает выступать с лекциями о джазе в петербургских клубах. За заслуги в развитии российской культуры и искусства Фейертаг был награжден Орденом Дружбы.