МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Документы кинодраматурга Леонида Нехорошего поступили в Главархив Москвы. Ознакомиться с ними можно в онлайн-режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе архива.

"В Главархив Москвы поступили документы кинодраматурга Леонида Нехорошева. Все документы уже доступны пользователям для просмотра. Леонид Нехорошев был сценаристом фильмов "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Одиннадцатый патриарх", "Голос дракона в бездонном море" и многих других. Также выступил в качестве редактора таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих" Никиты Михалкова, "Сталкер" Андрея Тарковского, "А если это любовь?" Юлия Райзмана", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что среди документов, которые теперь можно увидеть в Главархиве, литературные и режиссерские сценарии Нехорошева, либретто, развернутые сценарные заявки и радиопьеса, рассказы, повести, статьи, очерки о работе киностудии "Мосфильм", о кинематографе, режиссерах, сценаристах и киноактерах, об экранизации классических литературных произведений и другие творческие материалы.

"Также в числе документов в Главархив поступила переписка Леонида Нехорошева с председателем Госкино СССР Филиппом Ермашем, с режиссерами Григорием Александровым, Виктором Мережко, Сергеем Соловьевым, актрисой Любовью Орловой, выпускниками ВГИКа, у которых Леонид Нехорошев был мастером курса. Кроме того, можно посмотреть и материалы, связанные с работой над книгами и сценариями художественных фильмов "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Белые журавли", "Матерь человеческая", "Михайло Ломоносов", "Неизбежность", "Одиннадцатый патриарх", "Агония", "Безотцовщина", "Мачеха" и другими", - рассказал собеседник агентства.

Леонид Нехорошев родился 23 августа 1931 года в Тбилиси в семье рабочего. После школы Нехорошев поступил во ВГИК на сценарно-киноведческий факультет, который окончил в 1955 году с дипломом с отличием. Затем Нехорошев поступил на работу на киностудию "Мосфильм", где работал сначала редактором сценарного отдела студии, а затем членом сценарно-редакционной коллегии III Творческого объединения.

С 1968 году Нехорошев работал главным редактором творческого объединения "Время", в 1972 году был назначен заместителем главного редактора, а затем с 1974 по 1982 годы являлся главным редактором киностудии "Мосфильм".