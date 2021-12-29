Посещаемость Музея Победы за год выросла почти вдвое

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество посетителей Музея Победы и его филиалов в 2021 году по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе музея. Сотрудники за это время провели около 20 выставок.

"В 2021 году Музей Победы и его филиалы посетили 878 тыс. человек. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году, когда гостями музея и его филиалов стали 467 тыс. человек", - рассказали в музее.

Как пояснили в пресс-службе, после перерыва, когда культурная площадка была закрыта для посетителей, музей вновь начал работу 28 января 2021 года. За прошедшие месяцы в музее подготовили около 20 тематических выставок, приуроченных к памятным и юбилейным датам. Среди крупных проектов - выставки "Ленинград. Дорога жизни", "Триумф победителей", а также новая масштабная экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!".

"Мы пережили непростые времена ограничений, связанных с требованиями эпидемиологической безопасности. Но, несмотря на все сложности, мы смогли быстро перестроиться и научились жить и полноценно работать в сложившихся условиях. Это новая реальность, и наш музей успешно адаптировался к ней", - процитировали в пресс-службе директора музея Александра Школьника.

Как отметили в музее, в 2021 году также резко вырос интерес посетителей к экскурсионным программам. Количество проведенных экскурсий увеличилось в 2,5 раза. В 2020 году в музее прошло 6,6 тыс. экскурсий, а в 2021 - почти 17,7 тыс. При этом значительная часть участников этих программ - это дети.

Наибольшей популярностью среди посетителей пользуются интерактивные экскурсии по масштабной экспозиции "Подвиг Народа". Кроме того, в сентябре стартовал образовательный проект "Учебный день в Музее Победы", разработанный специально для педагогических, инженерных, медицинских и академических 10-х и 11-х классов.

О музее

Музей Победы - главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр.