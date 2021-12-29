На Урале стартовал фестиваль ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. XVI Рождественский фестиваль ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" стартовал у Храма-Памятника на Крови в Екатеринбурге. В этом году участие в нем принимают 23 команды из разных уголков России, сообщила в среду ТАСС представитель екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

"Вифлеемская звезда" - единственный в России ледовый фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова.

"Фестиваль открылся, в этом году в нем принимают участие 23 команды из Екатеринбурга и городов области (Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Старопышминска), Барнаула, Иркутска, Москвы и Московской области (Сергиева Посада, Щелково), Ненецкого автономного округа, Новосибирска, Перми и Пермской области (Соликамска), Салды, Санкт-Петербурга, Сочи, Тверской области, Удмуртской Республики", - сказала собеседница агентства.

Мастерам команд предстоит создать ледовые скульптуры с сюжетами о Рождестве, подвиге новомучеников и исповедников Церкви, императрице Александре Федоровне, культуре в эпоху Николая II, 65-летии со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли и другими. Лучшие работы будут отмечены в Рождество, 7 января.

Фестиваль традиционно проходит на площади перед Храмом на Крови в Екатеринбурге, здесь жители и гости города могут увидеть весь процесс создания ледовой скульптуры.