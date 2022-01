Темнота, полная звезд и надежд. О чем пел Дэвид Боуи

История музыки изобилует случаями, когда популярным становится не оригинал песни, а кавер на нее. Или треку приписывают авторство совершенно не относящихся к нему людей, просто лишь потому, что стиль группы похож (так, например, было с треком Lemon Tree, который ошибочно принимают за композицию группы The Beatles). Вот такая судьба и была уготована The Man Who Sold the World, которую уже давно приписали группе Nirvana. Хотя у Курта Кобейна и неплохо вышло ее исполнить, на самом деле The Man Who Sold the World написал Дэвид Боуи за 23 года до того, как Nirvana исполнит ее на своем легендарном концерте MTV Unplugged.

"Есть ли жизнь на Марсе" — так переводится одна из самых цитируемых и любимых песен артиста. Она вышла как сингл в 1973 году и сразу же завоевала высокую позицию в английском чарте (и занимала ее более 13 недель). У Life on Mars? долгая и запутанная история. Сначала Боуи написал вообще другую песню, которую никто никогда не слышал, но права на ее прототип перекупил американский сонграйтер Пол Анка — так родилась My Way, знаменитая композиция, принесшая славу Фрэнку Синатре.

Когда Боуи услышал знакомую мелодию в исполнении джазмена, он не на шутку рассердился: "Это должна была быть моя песня", — скажет он позже в одном интервью. Он нарочно скопировал аккорды из трека Синатры, и так появилась Life on Mars? — скажем так, пародия на My Way, только более легкая и вся пронизанная свежестью молодости.

Это один из треков с альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, где рассказывается о Зигги Стардасте — знаменитом образе Дэвида Боуи, которым он покорил весь мир. Главный герой, молодой человек, который вечером слушает рок-н-ролл по радио, восхищается этой музыкой и рассказывает: в небе ждет Звездный человек, который хочет прийти и познакомиться с нами. "Пускай детишки отрываются, пускай детишки забавляются, пускай детишки танцуют буги", — говорит он. Тут все просто — это своеобразный гимн главной музыке того времени, а Стармен — это посланник самого Зигги, который хочет поделиться своим творчеством со всеми молодыми людьми.

Starman была важным треком в карьере Боуи. Он выпустил ее спустя три года после оглушительного успеха Space Oddity. Заняв топы чартов, Боуи начал экспериментировать со стилем и скрылся из вида прессы и публики. Тогда он познакомился с группой The Velvet Underground, создал свой коллектив Hype, которая играла музыку, не похожую на ту, что создавал Боуи ранее. Он начал экспериментировать со своим внешним видом, придумывать костюмы, пока наконец не появился Зигги Стардаст — андрогинный инопланетянин, который пришел подарить надежду землянам.

В своем альбоме The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Боуи как раз и рассказывает историю Зигги, историю Армагеддона и крушения мира после столкновения с бесконечностью. А Starman — первая весточка надежды, которую несет людям Зигги.

Ziggy Stardust

1972

Еще один очень знаменитый трек Боуи, чей начальный рифф стал очень популярным: частенько его переигрывают, копируют или цитируют другие музыканты. Послушав один раз, вы уже ни с чем не перепутаете этот простой мотив. Этот трек тоже стал частью легендарной концептуальной пластинки The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars и одним из ключевых в истории рок-н-рольщика Зигги.