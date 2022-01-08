Темнота, полная звезд и надежд. О чем пел Дэвид Боуи

Один из самых ярких, эпатажных, запоминающихся артистов прошлого века — Дэвид Боуи — посвятил музыке более 50 лет своей жизни. Его называли хамелеоном рока из-за его постоянных трансформаций что в музыке, что во внешнем виде. Он мог быть агрессивным, сексуальным, злым или, наоборот, тонким, хрупким и нежным. Он создавал героев, которые дарили надежду и любовь окружающим и уносили его слушателей в далекий и волшебный мир. Он стоял у истоков глэм-рока, снимался в кино, рисовал картины, любил искренне и честно — и все, что он делал, и людей, что его окружали. Сегодня ему могло бы исполниться 75 лет — вспоминаем пять самых космических композиций Дэвида Боуи и как они вдохновляли это поколение меломанов. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет Space Oddity 1969 Это, пожалуй, один из главных треков в карьере Боуи, одна из самых звездных, самых красивых и талантливых композиций в истории музыки вообще. Премьера трека состоялась 11 июля, а спустя несколько дней "Аполлон-11" отправился в полет, и через четыре дня произошла первая высадка человека на Луну. Многие как раз и думали, что Боуи написал Space Oddity по этому случаю, но это лишь совпадение двух эпизодов. Хотя, когда Би-би-си вела трансляцию полета, в их эфире звучал этот трек.

' YouTube / David Bowie'

Несмотря на то что, безусловно, это помогло песне подняться на топовые строчки чартов, сам Боуи все время иронизировал, когда об этом вспоминал. Space Oddity ведь совсем не об этом, не об удачном полете, а, наоборот, о происшествии, которое случилось в космосе. Певец даже не был уверен, что репортеры вслушивались в сам текст песни, хотя и был рад тому, что ее услышали тысячи зрителей. На самом деле Боуи сочинил ее под впечатлением от фильма "Космическая одиссея 2001" Стэнли Кубрика. Это история о космонавте, с которым утрачена связь. Ему пытаются отправлять сообщения с Земли, журналистам интересно, что на нем надето, а он говорит лишь о том, что даже на такой высоте он сохраняет спокойствие и просит передать своей жене, как он любит ее. Такая романтичная и трагичная история. The Man Who Sold the World 1970 История музыки изобилует случаями, когда популярным становится не оригинал песни, а кавер на нее. Или треку приписывают авторство совершенно не относящихся к нему людей, просто лишь потому, что стиль группы похож (так, например, было с треком Lemon Tree, который ошибочно принимают за композицию группы The Beatles). Вот такая судьба и была уготована The Man Who Sold the World, которую уже давно приписали группе Nirvana. Хотя у Курта Кобейна и неплохо вышло ее исполнить, на самом деле The Man Who Sold the World написал Дэвид Боуи за 23 года до того, как Nirvana исполнит ее на своем легендарном концерте MTV Unplugged.

' YouTube / David Bowie'

Говорят, что Боуи читал американского писателя Роберта Хайнлайна и его научно-фантастический рассказ "Человек, который продал Луну". Это история о предприимчивом бизнесмене Делосе Харримане, который одержим идеей первым завоевать Луну и заселить ее. Он уверен, что это очень прибыльное предприятие, поэтому всеми правдами и неправдами строит ракету, которую и отправляет в космос. Однако, когда спутник оказался покорен, сам Харриман оказывается не у дел — сильным мира сего совсем не нужно, чтобы столь плодовитая идея оказалась в руках одного человека. На самом деле, скорее всего, это простое совпадение названий, ведь сюжет повести и сюжет композиции не имеют ничего общего. Текст очень туманный, полный образов, метафор. Здесь, как и во многих других случаях, подтвердить концепцию может даже обложка, где Боуи одет в женское платье. Например, текст можно трактовать как разговор человека с самим собой, когда он не узнает себя, не может смириться с тем, кем он становится, как ощущает себя внутри, и поэтому страдает. Будто бы у него есть его темный двойник. Life on Mars? 1971 "Есть ли жизнь на Марсе" — так переводится одна из самых цитируемых и любимых песен артиста. Она вышла как сингл в 1973 году и сразу же завоевала высокую позицию в английском чарте (и занимала ее более 13 недель). У Life on Mars? долгая и запутанная история. Сначала Боуи написал вообще другую песню, которую никто никогда не слышал, но права на ее прототип перекупил американский сонграйтер Пол Анка — так родилась My Way, знаменитая композиция, принесшая славу Фрэнку Синатре.

' YouTube / David Bowie'

Когда Боуи услышал знакомую мелодию в исполнении джазмена, он не на шутку рассердился: "Это должна была быть моя песня", — скажет он позже в одном интервью. Он нарочно скопировал аккорды из трека Синатры, и так появилась Life on Mars? — скажем так, пародия на My Way, только более легкая и вся пронизанная свежестью молодости. У Боуи, мечтателя и романтика, была идея соединить театральность бродвейских мюзиклов с сюрреализмом картин Сальвадора Дали. Вот почему у Life on Mars? такой странный текст, полный загадочных образов. Например, Микки-Маус, который выращивает коров; рабочие, которые борются за славу, потому что Джон Леннон снова популярен; орды мышей, которые властвуют от Ибицы до Норфолк-Бродса (национальный парк, одна из достопримечательностей Восточной Англии).

Кажется, отдельные фразы имеют смысл, а все вместе — нет. Но на самом деле здесь очень простая и трогательная идея, в основе которой, конечно, любовь. В центре сюжета девушка, которая ссорится с родителями и сбегает от жестокой реальности в виртуальный мир — ввиду отсутствия интернета тогда это было кино (или, например, телевизор). И вот она смотрит одни и те же черно-белые фильмы, которые ей наскучили уже давно, но безумно тоскует, потому что не может жить ни в одном из них. Каверы на эту песню делали десятки артистов, она часто появляется в качестве саундтрека в фильмах и сериалах. Ее перепела Барбара Стрейзанд (конечно, одна из главных артисток Бродвея не могла обойти стороной композицию, столь похожую на песни из мюзиклов), она звучала в "Докторе Кто", для сериала "Американская история ужасов" ее исполнила звезда проекта Джессика Лэнг. Life on Mars? (вместе со Space Oddity) стала одним из треков, которые звучали во время пуска ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Ее красота и нежность позволяют ей оставаться до сих пор популярной в массовой культуре. Starman 1972 Это один из треков с альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, где рассказывается о Зигги Стардасте — знаменитом образе Дэвида Боуи, которым он покорил весь мир. Главный герой, молодой человек, который вечером слушает рок-н-ролл по радио, восхищается этой музыкой и рассказывает: в небе ждет Звездный человек, который хочет прийти и познакомиться с нами. "Пускай детишки отрываются, пускай детишки забавляются, пускай детишки танцуют буги", — говорит он. Тут все просто — это своеобразный гимн главной музыке того времени, а Стармен — это посланник самого Зигги, который хочет поделиться своим творчеством со всеми молодыми людьми.

Starman была важным треком в карьере Боуи. Он выпустил ее спустя три года после оглушительного успеха Space Oddity. Заняв топы чартов, Боуи начал экспериментировать со стилем и скрылся из вида прессы и публики. Тогда он познакомился с группой The Velvet Underground, создал свой коллектив Hype, которая играла музыку, не похожую на ту, что создавал Боуи ранее. Он начал экспериментировать со своим внешним видом, придумывать костюмы, пока наконец не появился Зигги Стардаст — андрогинный инопланетянин, который пришел подарить надежду землянам. В своем альбоме The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Боуи как раз и рассказывает историю Зигги, историю Армагеддона и крушения мира после столкновения с бесконечностью. А Starman — первая весточка надежды, которую несет людям Зигги. Ziggy Stardust 1972 Еще один очень знаменитый трек Боуи, чей начальный рифф стал очень популярным: частенько его переигрывают, копируют или цитируют другие музыканты. Послушав один раз, вы уже ни с чем не перепутаете этот простой мотив. Этот трек тоже стал частью легендарной концептуальной пластинки The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars и одним из ключевых в истории рок-н-рольщика Зигги.

' YouTube / David Bowie'

Дэвид рассказывает о Зигги как об иконе рок-н-ролла. Все, что вы представляете о звездах этого стиля, какими они должны быть и как себя вести, и стало частью этого образа. Зигги отдается музыке, поет вживую, жмурясь, раскрепощенный во всех планах, обладающий отличной внешностью и ничего не стесняющийся. Он стал великим, богачом, в то время как Чудак, Джилли и Пауки с Марса, с которыми они джемили вместе, остались просто группой. Одним из прототипов стал музыкант группы The Velvet Underground Дуглас Йоль, заменивший Лу Рида. Боуи рассказывал, что, пообщавшись с Дугласом, он понял, что ему все равно, настоящий это Лу Рид или просто чувак, который хочет быть на него похожим. Так у него родилась концепция — какая разница, настоящий это персонаж или вымышленный?