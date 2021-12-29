Опера Вивальди "Олимпиада" впервые прозвучит в России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Раритет эпохи барокко - опера Антонио Вивальди "Олимпиада" - впервые прозвучит в России 10 января 2022 года. В Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве ее представит камерный оркестр Musica Viva, сообщила в среду пресс-служба Московской филармонии.

"Олимпиада", написанная в 1734 году для венецианского театра "Сант’Анджело", прежде никогда не исполнялась в России, - подчеркнули в филармонии. - В ее основе - знаменитое либретто Пьетро Метастазио, пользовавшееся огромной популярностью у композиторов эпохи барокко и классицизма: от Перголези и Кальдары до Чимарозы и Керубини. Напряженные сюжетные коллизии, контрастность характеров и древнегреческий антураж нашли идеальное воплощение в музыке Вивальди с ее яркой инструментовкой, мелодическим богатством и выверенной драматургией".

Российской премьерой продирижирует крупнейший специалист по наследию Вивальди итальянец Федерико Мария Сарделли. В главных партиях выступят певцы, специализирующиеся на исполнении старинной музыки: сопрано Маргерита Мария Сала (Италия) и Ана Мария Лабин (Швейцария), меццо-сопрано Шакед Бар (Израиль), Мария Остроухова (Россия) и Меган Мур (США), бас-баритон Андре Курвилль (США).

Антонио Вивальди (1678-1741) - итальянский композитор. Автор цикла скрипичных концертов "Времена года", оратории "Моисей, бог фараона" и порядка 50 опер.