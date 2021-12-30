Газаров объявил планы Театра сатиры, объединенного с Театром Джигарханяна

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Постановки современных авторов и новое прочтение классики, а также детский спектакль поставят в Театре сатиры в текущем и будущем сезонах, сообщил художественный руководитель театра, объединенного с "Прогресс сценой Армена Джигарханяна", Сергей Газаров.

"Есть приказ департамента культуры Москвы о реорганизации. <…> На самом деле это позитивная история, которая принесет много хороших плодов", - заявил худрук на сборе труппы в четверг, добавив, что название театр менять не будет и останется Московским академическим театром сатиры. Он отметил, что у объединенного театра будет четыре площадки и для каждой из них нужно делать разный контент. "Есть возможность, которая может нас развивать в разных направлениях", - добавил Газаров.

По его словам, режиссер и хореограф Сергей Землянский поставит в театре пластический спектакль "Маскарад" по мотивам пьесы Михаила Лермонтова. Роль Арбенина исполнит Максим Аверин. 11 января начнутся репетиции. "Это необычная штука. Особенность - не приглашаются профессиональные танцоры, все делают драматические актеры", - сказал худрук. Премьера ожидается в апреле следующего года.

В феврале начнутся репетиции спектакля "Дядя Жорж" на основе пьес Антона Чехова "Леший" и "Дядя Ваня", который поставит Газаров. Зрители увидят постановку в мае на фестивале "Черешневый лес". Официальная премьера состоится осенью при открытии следующего сезона, сообщил худрук.

В канун 2023 года, в декабре, пройдет премьера спектакля Газарова "Голый король" по пьесе Евгения Шварца. В постановке планируется задействовать большую часть молодых артистов труппы. "История эта очень музыкальная, очень веселая, очень театральная. <…> Праздник должен быть, и он будет, этот праздник", - сказал худрук.

Кроме того, в театре поставят современный детский спектакль, а также перенесут некоторые спектакли присоединенной "Прогресс сцены". Так, с февраля 2022 года на сцене Театра сатиры начнут показывать спектакль "Балалайкин и Ко", который перенесут на новую площадку после закрытия на реконструкцию "Прогресс сцены" на Ломоносовском проспекте.

Планы на следующие сезоны

На Малой сцене в первой половине 2022 года будет поставлен "Свидригайлов" по мотивам "Преступления и наказания" Федора Достоевского. Там всего четыре персонажа, отметил Газаров. Свою пьесу театру предложил режиссер Валерий Саркисов.

Кроме того, будет представлена постановка о подростках 15-16 лет "Рыба и шоколад". "Современный подход, достаточно жесткий, не преходящий никаких норм", - охарактеризовал пьесу Газаров. Постановку осуществит режиссер Галина Полищук.

Драматург Ольга Погодина-Кузьмина пишет пьесу "Фрида: девять писем к Диего", посвященную художнице Фриде Кало, по заказу театра. Может быть, это рабочее название, добавил худрук. Он выразил надежду, что премьера пройдет в апреле 2023 года.

Также в следующем сезоне театр хочет представить зрителю постановку "Саламандры" екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович. "Пьеса горькая, смешная", - говорит Газаров. Язык этого драматурга он назвал конкурентным и не исключил, что театр в будущем закажет текст этому автору.

Также в репертуаре театра появится пьеса "Весталка", ее пишет Николай Коляда по мотивам романа уральского прозаика Николая Никонова, а также спектакль по киносценарию Жана-Поля Сартра "Ставок больше нет". "Это история о нас, о человеке", - отметил худрук, пояснив, что речь идет о человеческих взаимоотношениях, желаниях и способах достижения своих целей.

В 2023 году на сцене театра могут выйти два спектакля по прозе Михаила Булгакова - "Собачье сердце" и "Роковые яйца". "Кому заказать инсценировку и кто будет ставить, пока неизвестно, но это абсолютно наш продукт", - констатировал Газаров. Худрук также сообщил об интересе театра к произведениям Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, У. Шекспира, Ж.-Б. Мольера и Э. Олби и намерении представить их на сцене.