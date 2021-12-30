"Союзмультфильм" планирует уделить особое внимание созданию полнометражных картин

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" в 2022 году планирует уделить особое внимание созданию полнометражных анимационных картин, зрителей ожидает премьера исторического проекта "Суворов: великое путешествие" и спин-офф сериала "Тайны медовой долины", а также будет развиваться международное сотрудничество. Об этом сообщила в четверг председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

"В 2022 году "Союзмультфильм" уделит особое внимание созданию полнометражных анимационных фильмов. Так, в новом сезоне зрителей ждет премьера исторической картины "Суворов: великое путешествие" и полнометражного спин-оффа мультсериала "Тайны медовой долины" под названием "Золотой улей", - процитировали Слащеву в пресс-службе.

"Союзмультфильм" в 2022 году продолжит сотрудничество с зарубежными компаниями. Студия планирует заключить сделки с основными каналами и платформами, локальными и глобальными дистрибьюторами, представлять проекты на основных рынках и фестивалях, а также развивать направление совместного производства с международными партнерами.

По словам Слащевой, в 2021 году "Союзмультфильм" произвел свыше 33 часов анимации, среди которых сериалы, короткометражки и полнометражные картины. В год 85-летия студия выпустила музыкальный сериал "Енотки", проект "Чуч-Мяуч", мультсериал по мотивам серии комиксов издательства Bubble Comics "Крутиксы", перезапуск "Ну, погоди! Каникулы" и новогоднюю короткометражку "Вовка и зима в Тридевятом царстве". "Союзмультфильм" заключил соглашения на дистрибуцию анимационных проектов на международном рынке в странах Европы и Азии с разными зарубежными агентствами.

Кроме того, судия заключила более 50 лицензионных контрактов с разными брендами. Важным направлением деятельности "Союзмультфильма" стало развитие собственных площадок. "В уходящем году в Москве и Казани открылись мультимедийно-развлекательные развивающие центры "Союзмультпарк". В планах киностудии - масштабирование франшизы в российских регионах", - заключила Слащева.