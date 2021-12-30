Российские фильмы получили 28 номинаций на зарубежных фестивалях в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российское кино в течение 2021 года получило 28 номинаций на зарубежных кинофестивалях, Минкультуры стремится развивать и поддерживать это направление деятельности отечественных продюсеров. Об этом сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас невероятные успехи в этом году - 28 номинаций на зарубежных, самых сложных фестивалях. Им правда очень трудно сейчас в разных странах представлять Россию и доказывать, что у нас есть национальный кинематограф. Выросли целые команды молодых современных российских продюсеров, они едут в Канны, в Венецию, великолепно говорят на итальянском, французском и английском языке, принимают участие в паблик-токах, дают интервью, рассказывая, в том числе, и о нашей стране. Это тоже очень важное направление нашей деятельности и нашей отрасли, которое мы всячески стараемся развивать и поддерживать", - сказала Любимова.

В 2021 году российский фильм "Разжимая кулаки" ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко удостоился главного приза в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, в основном конкурсе смотра страну представляла драма "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, картина "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова претендовала на главный приз Венецианского кинофестиваля, в параллельной программе этого смотра показали драму "Мама, я дома" другого ученика Сокурова - Владимира Битокова. Также отечественные проекты принимали участие во многих других зарубежных конкурсах.