В Болгарии подвергли критике фильм российского режиссера о славянских просветителях

СОФИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Болгарии выступило в четверг с комментарием по поводу фильма российского режиссера Елены Мироненко "Единая вера, единый язык", посвященного истории первых славянских православных просветителей. Реагируя на разгоревшуюся в Болгарии общественную дискуссию вокруг этой киноленты, внешнеполитическое ведомство республики указало на неточности, допущенные, с точки зрения болгарской стороны, при изложении исторических фактов, связанных с жизнью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Показ этого фильма 22 декабря на международном кинофестивале "Покров Богородицы" в соседней Северной Македонии вызвал большой резонанс в Болгарии. Авторы целого ряда критических публикаций в болгарских СМИ утверждали, что российские кинематографисты, проводившие съемки в Северной Македонии, Сербии, Черногории и России, в своем рассказе о происхождении кириллицы якобы умышленно обошли вниманием Болгарию и ее вклад в становление славянской письменности и культуры.

"В связи с общественным интересом вокруг российского документального фильма "Единая вера, единый язык" <...>, в котором утверждается, что святые братья Кирилл и Мефодий и их последователи не имеют ничего общего с Болгарией, заявляем, что фильм не обоснован научно и изложенные в нем исторические периоды представлены некорректно", - говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

"Из-за измененных или умышленно пропущенных в фильме фактов напоминаем, что в рамках работы совместной мультидисциплинарной экспертной комиссии по историческим и образовательным вопросам Болгария и Северная Македония достигли соглашения относительно исторических личностей и событий нашей общей истории, в том числе о святых братьях Кирилле и Мефодии, святом Науме и других, которое утверждено правительствами двух стран, - отмечается в сообщении МИД. - Надеемся, что подобные провокации не имеют прямого или косвенного участия третьих стран, не имеют целей разделения [двух государств] и в будущем мы не будем свидетелями подобных казусов, которые противоречат принятой мировой историографии".

Реакция посольства

На развернувшуюся в болгарских СМИ дискуссию вокруг этого фильма ранее отреагировало и посольство России в Болгарии. В дипмиссии подчеркнули, что материалы, представленные в фильме, являются "отражением авторской точки зрения, содержат субъективную трактовку ряда исторических событий и не соответствуют позиции официальной российской историографии, а также подходам посольства России в Болгарии".

"Радует одно - в наших православных странах по-прежнему сохраняется живой интерес к общим истокам веры, письменности и культуры. Творческая инициатива, не подкрепленная исторической экспертизой, к сожалению, не всегда приводит к достижению задуманной позитивной цели", - отмечено в комментарии на странице посольства РФ в Facebook.

О фильме

Документальный фильм "Единая вера, единый язык" был подготовлен кемеровской телестудией "Дорога к храму" и размещен в открытом доступе на канале студии в YouTube в сентябре 2021 года. По состоянию на 30 декабря его посмотрели более 28 тыс. человек. В общей сложности режиссер картины, главный редактор телепрограммы "Дорога к храму" Елена Мироненко начиная с 2014 года сняла семь документальных фильмов православной тематики.

Лента посвящена истории первых славянских христианских просветителей - братьев Кирилла и Мефодия, которые перевели с греческого Евангелие и основные богослужебные книги, заложив основы старославянского языка, а также их учеников Климента и Наума Охридских. Все они жили и проповедовали на территории Македонии - исторического региона, который сейчас разделен между современными Грецией, Болгарией и Северной Македонией.

Между Софией и Скопье до сих пор сохраняются острые противоречия по историческим вопросам, которые препятствуют взаимодействию между странами. Среди них статус македонского языка и историческая принадлежность территорий. В Болгарии традиционно македонское славянское население, самоопределение которого произошло во второй половине XX века, считается частью болгарского этноса, а македонский язык - диалектом болгарского. Македонцы такую трактовку категорически отвергают, считая себя самостоятельным народом.