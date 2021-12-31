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Умер советский и российский режиссер Владимир Гориккер

Ему было 96 лет
Владимир Гориккер, 1961 год Gorikker/Wikimedia Commons
Описание
Владимир Гориккер, 1961 год
© Gorikker/Wikimedia Commons

ТАСС, 31 декабря. Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер умер в возрасте 96 лет. Об этом в сообщил в Facebook его сын Владимир Смелков.

"Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. <...> Папа искренне любил людей и свою профессию. Каждый его день проходил в какой-то удивительной гармонии", - написал Смелков. Он добавил, что и опытные, и молодые кинематографисты стремились поработать с Гориккером даже в его 96 лет.

Гориккер родился в Москве и с юных лет тяготел к театральной и музыкальной деятельности. В 1953 году он с отличием окончил режиссерский факультет ГИТИСа.

На сцене театров оперы и балета Одессы и Киева он руководил постановкой опер "Садко", "Руслан и Людмила", "Богдан Хмельницкий", "Риголетто". Позднее, являясь слушателем Высших режиссерских курсов студии "Мосфильм", работал режиссером на Всесоюзном радио.

Гориккер проработал около 25 лет в штате киностудии имени Горького. В дальнейшем, став художественным руководителем студии "Кино и музыка" Всесоюзного объединения "Совэкспортфильм", принимал участие в создании фильмов "Борис Годунов" и "Джульетта и Ромео".

Для участия в музыкальных фильмах Гориккер сумел привлечь таких актеров, как Александр Ширвиндт, Иннокентий Смоктуновский, Вера Васильева, Владимир Басов. Их дублировали звезды советской оперной сцены.

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