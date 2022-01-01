Актер Сергей Шакуров отметит 80-летие на сцене театра "Русская песня"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Шакуров отметит 80-летний юбилей на сцене театра "Русская песня", зрители увидят его в постановке "Маленькие комедии" по Чехову. Об этом ТАСС накануне юбилея рассказала супруга актера Екатерина.

"Первого января у Сергея Каюмовича спектакль "Маленькие комедии" в театре "Русская песня", а после его ждет сюрприз. Настоящие артисты любят работать и в праздники", - поделилась собеседница агентства.

По словам супруги, ночь на день рождения, которая совпадает с празднованием Нового года, артист проведет в кругу друзей. "Сергей Каюмович родился как раз в новогоднюю ночь", - отметила она.

Спектакль "Маленькие комедии" в театре "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной создан по мотивам двух рассказов Чехова. Первая часть постановки основана на произведении "Медведь", вторая посвящена рассказу "Предложение".

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года. Он окончил школу-студию при Центральном детском театре (ныне РАМТ), мастерами его курса были Валентин Колесаев и Анна Некрасова. Шакуров был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"), а также играл в антрепризных постановках. На данный момент продолжает активно выступать на театральной сцене.

Дебют Шакурова в кино состоялся в картине "Я солдат, мама" (1966) режиссера Маноса Захариаса. Среди фильмов с его участием - "Был месяц май" (1970) Марлена Хуциева, "Четвертый" (1973) Александра Столпера, "Свой серди чужих, чужой среди своих" (1974) Никиты Михалкова, "Сто дней после детства" (1975) Сергея Соловьева, "Сибириада" (1978) Андрея Кончаловского и многие другие. Всего артист снялся в более чем 100 художественных картинах, сериалах и фильмах-спектаклях. Среди недавних работ актера комедия "Родные" (2021), сериалы "Пищеблок" (2021), "Солдаут" (2021) и другие проекты.

Сергей Шакуров награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), он является лауреатом Государственной премии СССР (1980) за участие в драме "Вкус хлеба" (1979), а также обладателем ряда российских кинонаград, в том числе, ТЭФИ за исполнение роли Брежнева в одноименном сериале и "Золотого орла" за лучшую роль второго плана в драме "Экипаж" (2016).