Омский музей им. Врубеля в 2022 году представит выставки об истории области

ОМСК, 1 января. /ТАСС/. Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля представит в 2022 году выставочные проекты, посвященные двухсотлетию Омской области и 350-летию со дня рождения императора Петра I, по приказу которого была основана Омская крепость, положившая начало Омску. Об этом рассказала ТАСС директор музея Фарида Буреева.

"В феврале 2022 года в генерал-губернаторском дворце (Омск в царской России был столицей Западной Сибири) начнет работу масштабный проект, посвященный 200-летию Омской области. <…> Выставка представит экспонаты, созданные как мастерами древности, так и нового и новейшего времени - из коллекций музея имени М. А. Врубеля (археология, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство), а также из частных собраний и мастерских художников", - рассказала Буреева.

Особое внимание в выставке будет уделено образу скачущего всадника, распространенного у кочевых народов на территории Сибири. "В результате реформ М. М. Сперанского в 1822 году в составе Российской империи была учреждена Омская область, а 18 февраля 1825 года для утвержден ее герб. В щите, имеющем красное поле, изображен всадник в азиатской одежде на белом коне, скачущий в левую сторону и имеющий в руках лук, протянутый за стрелой, а за спиной колчан со стрелами", - рассказала директор музея.

Тема истории региона будет продолжена весной - к 350-летию со дня рождения императора Петра I, по приказу которого была основана Омской крепость, музей готовит выставочный проект на основе коллекции русского и западноевропейского искусства, рассказывающий о преобразованиях, сформировавших облик современной России. В рамках выставки планируется провести обширную культурно-образовательную программу для детей и взрослых.

Представит музей и выставку, посвященную 100-летию образования СССР. Экспозиция, которая откроется в ноябре 2022 года в одном из корпусов музея - центре "Эрмитаж-Сибирь" - расскажет об искусстве всех союзных республик. "В двух залах будет демонстрироваться живопись, графика, скульптура, декоративно прикладное искусство с 1922 по 1991 год", - рассказала директор музея.

Омская крепость была основана в 1716 году по указу Петра Первого отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца. Этот год считается годом основания Омска. Первое сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Омь в 500 метрах от ее впадения в Иртыш. В 1822 году была создана Омская область, в которую вошли внутренние округа Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (территория современного Казахстана) и Омский, а также семь внешних округов.