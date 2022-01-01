Музей Мирового океана в Калининградской области принял 1,2 млн человек в 2021 году

ТАСС, 1 января. Музей Мирового океана в Калининградской области, в котором создана единственная в стране набережная исторического флота, в 2021 году установил рекорд за свою историю по числу посетителей - более 1,2 млн человек, сообщила в субботу пресс-служба музея.

"Музей Мирового океана в 2021 году принял более 1 миллиона 200 тыс. посетителей, что является рекордом за все годы работы. В музее 2022 год пройдет под знаком празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого: музей планирует создание первого в России Петровского центра, который призван стать перспективной площадкой просветительской работы и вкладом в сохранение наследия первого российского императора и его роли в становлении России как великой морской державы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году запланировано открытие выставки "Великое посольство - мост из России в Европу", которая разместится в пространстве старого железнодорожного моста, который уже начали ремонтировать. Музей планирует объединить ряд объектов единым комплексным маршрутом, чтобы гости города и туристы смогли пройти "по пути Петра Первого".

"В музейных фондах широко представлены артефакты, документы, модели петровских кораблей, картографические материалы, художественные произведения, отражающие вклад Петра Первого в морскую историю России. Создание Петровского центра музея позволит включить Калининградскую область в общероссийский контекст празднования 350-летия первого российского императора, поможет создать новые туристические маршруты, проводить исследования и исторические реконструкции", - цитирует пресс-служба слова генерального директора музея Светланы Сивковой.