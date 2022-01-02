Хореограф Юрий Григорович отметит 95-летие

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российскому хореографу, народному артисту СССР Юрию Григоровичу 2 няваря исполняется 95 лет. В честь юбилея мастера на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) пройдет фестиваль созданных им балетов, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Сегодня Юрий Николаевич Григорович достиг еще одной выдающейся жизненной отметки - ему исполняется 95 лет. В Большом театре юбилей мастера отметят фестивалем созданных им балетов. Сегодня старт смотру даст самый новогодний спектакль в постановке Григоровича - "Щелкунчик" на музыку Чайковского. Затем будут показаны балеты "Спартак", "Раймонда", "Лебединое озеро", "Легенда о любви". В целом фестиваль продлится до 6 февраля", - рассказала Новикова.

Она отметила, что поздравления в адрес Григоровича начали поступать отовсюду еще неделю назад. "Поздравления прислали ныне живущие в США русские балерины Ирина Колпакова и Наталия Макарова, знаменитый аргентинский танцовщик Хулио Бокка, всемирно известные хореографы Иржи Килиан и Джон Ноймайер, другие российские и иностранные коллеги балетмейстера, а также балетные труппы, в которых он ставил свои спектакли", - перечислила собеседница агентства.

"Так, Килиан, обращаясь к Григоровичу, написал: "За вашу долгую жизнь вы пережили больше драматичных ситуаций, чем кто-либо до вас или после вас. Вы раскрыли двери между Востоком и Западом. Пусть мысль об этом приносит вам радость в поздние дни вашей жизни", - процитировала Новикова.

Она также зачитала поздравление Ноймайера. "В этот очень особенный ваш день рождения я бы хотел поблагодарить вас за вдохновение, которое вы дали нам через вашу любовь и восхищение традициями классического балета. Вы подняли это искусство на новый современный уровень, что заставило нас всех задуматься над своей работой. Я желаю вам, чтобы этот день был прекрасен, и чтобы было еще много-много прекрасных дней", - привела текст поздравления пресс-атташе ГАБТ.

По ее словам, Григорович "поставил более 20 балетов в 20 странах, которые были показаны в 50 государствах мира на всех обитаемых континентах". "Его балеты также существуют в 30 кино-, теле- и видеоверсиях. Совокупная же аудитория его балетов не будет подсчитана никогда", - заявила Новикова.

Григорович-фест

"С Большим театром России Юрий Григорович сотрудничает с 1959 года. В должности главного балетмейстера он прослужил 31 год, один месяц и шесть дней, тем самым поставив рекорд службы на этом посту со времени основания Большого театра в 1776 году. В ГАБТ им поставлено 15 спектаклей, которые в общей сложности давались на московской сцене свыше 3 тыс. раз", - отметила Новикова.

Она обратила внимание, что рекордсменом среди спектаклей Григоровича в афише Большого театра по-прежнему остается "Щелкунчик" Петра Чайковского - около 700 исполнений (с 1966 года) За ним следует "Лебединое озеро" Петра Чайковского - свыше 400 исполнений (с 1969 года) и "Спартак" Арама Хачатуряна - свыше 350 исполнений (с 1968 года). "Разумеется, эти названия вошли в программу юбилейного фестиваля Григоровича, к ним также добавились популярные у публики балеты в его постановке - "Раймонда" и "Легенда о любви", - уточнила собеседница агентства.

Кроме того, она сообщила, что в эти дни театры Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Сеула планируют показать в честь мастера его постановки. "Тем самым возникает грандиозный Григорович-фест. Что ж, в случае такого мэтра это вполне возможно", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

Мнение юбиляра

"Сегодня невольно смотришь на сделанное с высоты прожитых лет, - признался Григорович в беседе с корреспондентом ТАСС. - Мне ни от чего не хочется откреститься, все имело свою логику рождения и появлялось по внутренней творческой необходимости. Прожита огромная жизнь, все мои усилия всегда направлялись на созидание русского балета, его авторитета в быстротекущем времени. Я почитал его великой ценностью мировой культуры, никогда не сомневался в его актуальности и необходимости современности".

По определению хореографа, "русский балет - не полезное ископаемое, а живой процесс". "Все, кто разделял это мое убеждение, шли со мной рука об руку несколько десятилетий, и нам многое удалось сделать и сделанное передать дальше. И я с радостью смотрю на молодое поколение артистов, которые с таким же пылом и страстью отстаивают интересы русского балета. Он стал их жизнью, как когда-то нашей", - поделился балетмейстер.

При этом он отметил, что и сегодня обязательства не позволяют ему полностью отойти от дел. В минувшем году с успехом прошли основанные им Международный конкурс "Молодой балет мира" в Сочи (в восьмой раз) и авторитетная международная акция Benois de la Danse в Москве, открывшие новые имена. Отмечен 25-летний юбилей созданного им Краснодарского театра балета. Также прошел посвященный Григоровичу гала-концерт в рамках Международного фестиваля балетного искусства им. Рудольфа Нуреева в Уфе с участием солистов из разных коллективов.

"Да, все это состоялось вопреки тяжелым прогнозам, связанным с пандемийными ограничениями, и было не напрасным, - оценил Юрий Николаевич. - Я не строю никаких планов, но не могу не надеяться, хотя бы в душе, что и в наступившем году мы продолжим движение. Запланированы V Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет" на Новой сцене Большого театра и наш главный Московский международный конкурс артистов балета и хореографов. Началась подготовка к Benois de la Danse, в Москву планируют приехать, как всегда, интересные люди из мира балета".

"За всем этим огромная работа специалистов, государственных организаций и творческого балетного сообщества. Что ж, значит наши усилия имеют отклик, с годами значение балета в сознании людей сохраняется и все мы делаем правильно. А значит, нам должно повезти", - убежден юбиляр.

О Григоровиче

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета им. А. Я. Вагановой) и был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне - Мариинский театр).

Оставался солистом до 1961 года, там же осуществил свои первые балетмейстерские опыты, сразу принесшие ему мировое признание. В 1961 - 1964 годах - балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

В 1964 - 1995 годах - главный балетмейстер Большого театра России, с 2008 года - штатный хореограф ГАБТ. Он поставил на сцене Большого восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". Он также автор хореографических редакций балетов классического наследия, составляющих основу репертуара Большого театра на протяжении полувека.

Григорович - народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР, Премии правительства РФ. Удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель свыше 60 российских и зарубежных наград.