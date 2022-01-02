"Настоящий вологодский Новый год" стартует 2 января и привлечет более 5 тыс. гостей

ВОЛОГДА, 2 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Проект для семейного отдыха и школьных каникул "Настоящий вологодский Новый год" пройдет в Вологде со 2 по 9 января, ожидается, что он привлечет более 5 тыс/ вологжан и гостей города. Каждый вечер на площадках Вологодского музея-заповедника будет проходить праздничная и познавательная программа для людей всех возрастов, рассказал ТАСС начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"Проект "Настоящий вологодский Новый год" пройдет на площадках Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника со 2 по 9 января. Каждый вечер все новогодние школьные каникулы с 18:00 мск до 18.30 во дворе Вологодского кремля будет загораться новогодняя елка и проходить театрализованная программа для всей семьи "Огни кремлевской елки" с участием Деда Мороза и других сказочных героев. Вход на уличную программу будет бесплатный", - рассказал руководитель департамента.

По его данным, сразу после зажжения огней на территории Кремля будет проходить квест "Мешок Деда Мороза", на котором ребята смогут помочь волшебнику найти мешок с подарками, который затерялся где-то по дороге, пока Дед Мороз торопился к гостям. Также гости Кремля смогут продолжить праздник в залах Вологодского музея-заповедника. Так, в 18:30 одновременно на трех музейных площадках - в Иосифовском корпусе, Юго-западной башне Кремля, а также в Музее кружева стартуют праздничные мероприятия. Стоимость билетов на любое мероприятие на площадках музея-заповедника составит 200 рублей, многодетным семьям для третьего и каждого последующего ребенка проход будет бесплатный. Ряд мероприятий будут доступны подросткам по "Пушкинской карте". Кроме того, 300 билетов на "Настоящий вологодский Новый год" были ранее бесплатно розданы желающих на прививочных пунктах вакцинации от коронавируса.

Как отметил Осиповский, ожидается, что проект привлечет не менее 5 тыс. человек. В целом в период новогодних и рождественских праздников в Вологодской области прогнозируют около 160 тыс. туристов и экскурсантов.

"Предполагаемыми лидерами по общему количеству посетителей по итогам новогодних праздников станут Великоустюгский район, город Вологда, Вологодский, Кирилловский и Тотемский районы. А самые посещаемые объекты в новогодние каникулы - это вотчина Деда Мороза под Великим Устюгом, Дом моды Деда Мороза, Музей новогодней и рождественской игрушки в Великом Устюге, Центр отдыха и развлечений Y.E.S. в Вологодском районе, Вологодский, Великоустюгский и Кирилло-Белозерский музеи-заповедники, а также Череповецкое и Тотемское музейные объединения", - рассказал руководитель департамента.

Новые туробъекты

В 2021 году в области создано около 20 новых объектов туристской индустрии: гостиницы и отели в Тотемском, Череповецком и Вологодском районах, усадьба и гостевой комплекс в Вытегорском районе. Появились новые объекты показа - музейная комната "Вепсская кухня" в Бабаевском районе, дом традиций и ремесел "Морошка" в Тотьме, культурно-выставочный центр "Петров Я" и арт-объект "Кованый рояль" в Череповце, а также ресторан, кафе, пиццерия, павильоны и сувенирные лавки в Устюжне, Тотьме, Никольском и Харовском районах.

"Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе, в муниципальных районах и городских округах области учреждения культуры и туризма организовали праздничные новогодние мероприятия, представления, концерты, мастер-классы, акции. Организаторы приняли все необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки, мероприятия будут организованы в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора", - подчеркнул Осиповский.

Так, в Вологде с 25 декабря на площади Революции действует новогодняя ярмарка и гастрономический фестиваль. В Чагодощенском районе 5 января гостей и жителей района приглашают принять участие в интерактивном комплексном проекте "Finki-саночки". "Финки" - это небольшие сани с сиденьем, ручками для опоры и длинными полозьями. Их толкает человек, стоящий позади за пассажирским сидением или багажником. Толчок производится одной ногой, как на самокате, другая нога в момент толчка находится на полозе санок", - пояснил руководитель ведомства.

В Грязовецком районе на территории усадьбы Брянчаниновых будут организованы творческая мастерская "Зимние фантазии", интерактивное костюмированное мероприятие "Чудесный праздник Рождества", культурно-просветительская программа "Рождество приходит в дом", игра-путешествие по усадебному парку "Рождественская звезда". "При наличии благоприятной эпидемиологической обстановки с соблюдением установленных санитарных норм гостей и жителей региона ждет много интересных мероприятий и сюрпризов", - отметил собеседник агентства.