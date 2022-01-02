Власти Петербурга в 2022 году уделят особое внимание развитию народного творчества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в этом году уделить особое внимание развитию и поддержке народного творчества, сообщил ТАСС вице-губернатор Борис Пиотровский. Вместе с тем, по его словам, большое число событий в сфере культуры в 2022 году будет связано и с 350-летием со дня рождения Петра Великого, также в городе готовят интересные программы в честь юбилеев художника Василия Верещагина, импресарио Сергея Дягилева, композиторов Игоря Стравинского и Александра Скрябина.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Как отмечается в документе, такое решение принято в целях "популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации".

"В 2022 году <...> особое внимание уделим развитию народного искусства и популяризации нематериального культурного наследия России. Именно из народного творчества берет начало все большое искусство, у нас очень богатый и колоритный фольклор, яркий и темпераментный. Обязательно поддержим в новом году районные культурно-досуговые центры и учреждения. Понемногу они становятся важными районными центрами притяжения горожан, играют важную роль в децентрализации культуры", - ответил Пиотровский на вопрос об основных ориентирах для города в сфере культуры в 2022 году.

Знаковые юбилеи

В течение всего года в Петербурге будут отмечать 350-летие со дня рождения Петра I, празднование охватит всю сферу культуры, отметил вице-губернатор. Так, в городе планируются тематические премьеры и выставки, просветительские конференции, публикация специальных изданий. Ранее сообщалось, что масштабный проект к петровскому юбилею готовит музей-заповедник "Петергоф". Выставку, которая повторит экспозицию 1872 года к юбилею первого российского императора, откроют на Марсовом поле в конце мая.

"В 2022 году нас также ждут интересные программы в честь юбилеев Верещагина, Дягилева, Стравинского, Скрябина. Нас точно ждет яркий, насыщенный событиями год. А когда было по-другому?" - отметил Пиотровский.