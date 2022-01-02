СМИ: культурная ярмарка на Хайнане создала новые стимулы для порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 2 января. /ТАСС/. Шестая Международная ярмарка индустрии культуры в городе Санья на Хайнане создала новые стимулы для динамичного развития порта свободной торговли в самой южной китайской провинции. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это масштабное мероприятие "позволило посетителям в режиме "одного окна" насладиться разнообразием и экзотикой разных стран".

Увлекательные экспозиции в течение четырех дней были представлены жителям и гостям острова в Международном конференц-центре "Хуншулинь". Организаторы отвели для павильонов залы, общая площадь которых составила 33 тыс. кв. м. Участники представили общественности в общей сложности 50 тыс. экспонатов.

Как отмечает издание, особое внимание гостей ярмарки привлекли нефритовые и деревянные статуэтки из Мьянмы и Зимбабве, французские вина, а также афганские ковры ручной работы, на изготовление которых ушло полгода кропотливого труда. Кроме того, большой интерес вызвали стенды ведущих музеев Китая, среди которых - Музей "Саньсиндуй" (юго-западная провинция Сычуань), государственный музей провинций Ляонин (северо-восток КНР) и Хэнань (центр страны), Столичный музей (Пекин). Благодаря им, как полагают обозреватели газеты, мероприятие приобрело "более насыщенный и научный характер".

Провинция Хайнань на ярмарке представила богатство и многогранность своей культуры, в том числе многочисленные предметы нематериального наследия малой народности ли - автохтонного этноса, заселившего остров примерно 3 тыс. лет назад. Помимо этого, провинция продемонстрировала различные предметы быта из дерева и бамбука - старинные счеты, мебель и канцелярские принадлежности. Как напоминают специалисты, эти уникальные раритеты прошлого, сохранившиеся до наших дней, имеют огромную ценность и позволяют глубже прочувствовать историю.

На этот раз в ярмарке приняли участие более 40 иностранных предприятий и представительств ряда зарубежных организаций, две трети административно-территориальных единиц КНР на уровне провинции, автономного района и города центрального подчинения. Отличительной особенностью масштабного мероприятия, как отмечается, стало "гармоничное сочетание традиций и инноваций".

Культурная ярмарка в Санья проводится с 2015 года, за все время ее бесплатно посетили 542 тыс. человек из 116 стран, регионов и зарубежных городов-побратимов. В ежегодно проводимых мероприятиях приняли участие свыше 1,3 тыс. компаний, с экспозициями ознакомились дипломаты из почти 100 государств. В 2021 году она проходила 24-27 декабря и оказалась масштабнее, чем прежние.