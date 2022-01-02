Более 300 советских игрушек 1930-80-х годов представили на выставке в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 2 января. /ТАСС/. Более 300 советских игрушек представлено на выставке "Все равно я их не брошу", которая открылась в воскресенье в архангельском музее "Малые Корелы", рассказала ТАСС заведующая научно-экспозиционным отделом музея Светлана Никитинская.

"Выставка посвящена советским игрушкам. В выставочном зале можно будет увидеть более 300 игрушек, если точно, то 336. И все это игрушки с 1930-х по 1980-е годы", - сказала Никитинская.

Куклы, мягкие игрушки и многое другое из коллекции архангельского коллекционера Марины Шехуриной. Около 10 лет назад она увидела старую куклу в антикварном магазине. "Я случайно зашла в магазин антикварный и увидела куклу без волос. Мне ее стало жалко, принесла домой, помыла, привела в порядок, - пояснила Шехурина ТАСС. - С этого все и началось".

Сначала это были куклы, затем и другие игрушки, а также различные атрибуты: кукольная мебель, посуда и даже игрушечные керосинка и примус. На выставке отдельная витрина посвящена куклам, выпушенным перед Великой Отечественной войной. У игрушек тряпичные лица и застиранные платьица. "Рядом с военным комплексом у меня прямо мурашки по телу, потому что куклы имеют историю, прошедшие войну, и можно только догадываться, что пришлось пережить хозяйке куклы", - отметила Никитинская.

Одна из самых старых игрушек - резиновый попугай 1939 года. Шехурина рассказала, что такая игрушка когда-то была в ее семье, есть даже фотография, но сам попугай не сохранился. Поэтому она специально искала такого же.

Сюжеты из игрушек

Несколько витрин посвящены героям мультфильмов: Гена и Чебурашка, Буратино, Чиполлино, Старик Хоттабыч, доктор Айболит. Отдельно представлены игрушки из целлулоида - тонкого пластика, которые перестали выпускать до 1980-го года. Эти игрушки были довольно хрупкими. "На выставке есть синяя коляска, это игрушка из моего детства. Когда я была маленькая, у меня была такая коляска. Она была очень хрупкая, пластик был тонкий, я очень аккуратно играла. Но пришла моя подружка, неаккуратно качнула, и сломала что-то в коляске", - поделилась воспоминаниями Никитинская.

Большой блок экспозиции посвящен цирковой теме. Как рассказала Шехурина, отдельно она собирает игрушечных клоунов. На выставке их представлено более 30, некоторые из них портретные, например, Юрий Никулин и Олег Попов. Кроме того, в витрине размещены акробаты, гимнасты и даже игрушечный морской котик с мячом.

Как рассказала Шехурина, из игрушек она собирает сюжеты и композиции. "Делаю образы к Новому году, 8 Марта, Дню Победы, к разным праздникам, даже, например, Дню полиции или 7 ноября. На любую тему", - добавила она.

Выставка продлится до конца мая.