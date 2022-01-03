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Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс

Композитору было 82 года
Стивен Лоуренс Lebedinsky/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Стивен Лоуренс
© Lebedinsky/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

ТАСС, 3 января. Композитор, сочинявший музыку к американской детской передаче "Улица Сезам" (Sesame Street), Стивен Лоуренс умер в возрасте 82 лет, сообщает журнал Variety со ссылкой на его жену Кантор Кэти Лоуренс.

По его данным, композитор умер в больнице имени Клары Маас в городе Бельвилл (штат Нью-Джерси).

В течение 30 лет Лоуренс писал музыку к "Улице Сезам", для которой написал около 300 песен и за которую получил три премии "Эмми".

Кроме этого, Лоуренс создал саундтреки к романтической мелодраме "Рано или поздно", картине "Бей в барабан медленно" и мюзиклу HBO "Повесть о Кролике Питере". С 2003 года и до своей смерти Лоуренс работал дирижером в синагоге города Стэмфорд.

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