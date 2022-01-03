В Москве открылась выставка-комикс "Фанерон. Город мечты"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Выставка-комикс "Фанерон. Город мечты", организованная Москонцертом, 3 января открылась в "Манеже" в Москве. Мероприятие проходит в формате COVID-free.

В рамках выставки "Манеж" разделили на шесть тематических зон. Каждая из них посвящена определенному направлению - спорту, транспорту, моде, искусству, архитектуре и гастрономическому будущему. Для каждой локации подготовлена интерактивная программа, в которую вошли интенсивы по созданию комиксов, кулинарные шоу, открытые мастерские, спортивные батлы.

"Идея создания такого мероприятия пришла с осознанием того, что ковид не помешает детям здорово провести здорово время на новогодних каникулах. Так сложилось, что "Манеж" был свободен, и мы решили провести все именно тут. <…> Мы все сделали в стилистике комиксов, так как именно он позволяет безгранично фантазировать, каким может быть город мечты", - рассказал ТАСС генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин в кулуарах выставки.

Он добавил, что подготовка длилась около двух-трех месяцев.

"В начале группа художников из 11 человек, которые успешны в своем деле и сотрудничают с западными издательствами, нарисовала комикс. Главным организатором этой творческой команды стал Максим Чумин. К проекту присоединился и департамент спорта, который представил свою тематическую площадку. Остальные же площадки мы наполняли с помощью художников, артистов, архитекторов и многих других людей", - добавил Бачурин.

По его словам, такой стиль мероприятия для Москвы довольно новый и неожиданный.

"Мы посмотрим на реакцию зрителей и те отзывы, что будут в социальных сетях, если все будет хорошо, то рассмотрим возможность проведения таких мероприятий еще. Ведь через язык комиксов можно рассказывать про самые различные направления. <…> Если все пройдет успешно, то я надеюсь, что мы сможем сделать постоянную небольшую лабораторию для творческого сообщества в этом направлении", - добавил Бачурин.

Программа

Мероприятие состоит из двух блоков - детский и молодежный. Так, например, с 11:00 до 15:00 мск юные гости "Манежа" смогут погулять по самой выставке, принять участие в кулинарных мастер-классах, которые будут проходить ежедневно два раза в день, попробовать свои силы в 3D-моделировании, а также посетить музыкально-интерактивное шоу "Город мечты", режиссером которого стал лауреат трех "Золотых масок" Алексей Франдетти. После представления каждый ребенок сможет стать участником парада с героями комикса и отправиться в путешествие по площадкам выставки.

По словам Бачурина, вечерняя молодежная программа, которая начинается в 17:00 мск, будет интересна зрителям даже 26-28 лет.

"Контент от детской программы будет существенно отличаться как в самих тематических зонах, так и на основной площадке, где расположена сцена. В первую очередь, будут концерты. Также будут спектакли, некоторые из них были созданы специально к этому мероприятию", - сказал Бачурин.

Помимо этого, будет организовано выступление композитора, пианиста Петра Айду. Он с помощью классической музыки расскажет о городе будущего. Выставка продлится до 18 января.

Правила безопасности

Организаторы решили провести мероприятия в формате COVID-free, в связи с этим на входе у каждого посетителя волонтеры, помимо билета, проверят QR-код и бесконтактно измерят температуру. Помимо этого, на территории всей выставке установлены санитайзеры.

"После завершения детской программы мы зачищаем площадку и начинаем дезинфицировать все участки на нашей выставки. Специалисты обрабатывают все поверхности", - рассказал Бачурин.