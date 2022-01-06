Президент Абхазии поздравил Хиблу Герзмаву с днем рождения

СУХУМ, 6 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народную артиску Абхазии и России Хиблу Герзмаву с днем рождения.

"Уважаемая Хибла Леварсовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. Ваш редкий по красоте уникальный голос дарит радость и вдохновляет миллионы людей во всем мире. Яркая, искренняя, невероятно талантливая, вы являетесь примером для тех, кто посвятил свою жизнь служению музыкальному искусству", - говорится в поздравлении.

По словам Бжании, выступления Герзмавы "восхищают и покоряют величайшие сцены мира, самую взыскательную публику". "Народ Республики Абхазия любит вас и высоко ценит ваше трепетное отношение к родной Абхазии", - отмечается в телеграмме.

Президент Абхазии пожелал оперной певице успеха во всех начинаниях и новых больших творческих побед.

Герзмава родилась 6 января 1970 года в Пицунде (Абхазская АССР в составе Грузинской ССР, ныне Республика Абхазия). С 1995 года Герзмава является солисткой (сопрано) Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".