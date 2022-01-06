Александринский театр проведет учредительную конференцию Ассоциации национальных театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Художественный руководитель первого национального театра России - Александринского театра народный артист РФ Валерий Фокин откроет в понедельник учредительную конференцию Ассоциации национальных театров страны. Это знаменательное событие произойдет в Национальном театре Карелии в Петрозаводске.

В учредительной конференции участвует 31 театр из разных регионов Российской Федерации. Впервые за всю историю национальные театры России консолидируются для творческого развития. Инициатором создания новой структуры в 2019 году выступил Александринский театр, возглавивший всю организационную работу.

"Создание Ассоциации национальных театров - важнейшая задача не только для российского театрального сообщества, но всего нашего общества. Многонациональная ситуация нашей страны уникальна. Уже сейчас в проекте Ассоциации участвует 31 театр, а их в России гораздо больше. Вопрос Ассоциации - это вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка. При этом национальные сцены несут очень интересные театральные возможности, эти театральные культуры обогащают искусство и возвращают нас к самой природе театра", - сказал журналистам Фокин, возглавивший работу по созданию Ассоциации.

В первый день будет подписан меморандум, определяющий основные принципы работы новой институции. В Национальной библиотеке Карелии 11 января пройдет панельная сессия "Имиджевое позиционирование театра в современном информационном пространстве".

Ранее проведение учредительной конференции планировалось в ноябре 2021 года на платформе Санкт-Петербургского международного культурного форума, который был отменен из-за сложной пандемической ситуации.