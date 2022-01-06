Второе издание "Евгения Онегина" и траурную повязку с похорон Ленина выставили на торги

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" 20 января проведет торги редких книг, автографов, антикварных предметов и фотографий из частных московских и петербургских собраний, в числе топ-лотов - второе издание романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина и траурная повязка 1924 года с изображением Мавзолея для церемонии прощания и похорон Владимира Ленина. Об этом сообщили в четверг в аукционном доме.

"Среди редких прижизненных книг русских классиков - второе издание романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина (1833), начальная цена шедевра - 1 млн рублей. К большим редкостям можно отнести итальянский перевод русских басен Ивана Крылова, изданный в Генуе в 1828 году (20 тыс. рублей), а также ранний список поэмы Михаила Лермонтова "Демон". Исходя из датировки бумаги 1837 годом, настоящий список принадлежит к наиболее ранним рукописям поэмы и, возможно, выполнен при жизни поэта. <…> На аукционе стартовая цена рукописи - 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также на торги выставлена первая литографированная книга Владимира Маяковского "Я!" 1913 года (500 тыс. рублей). Первый сборник стихов поэта был издан тиражом всего 300 экземпляров. На аукционе будет представлен и первый сборник стихов Анны Ахматовой "Вечер" 1912 года (2 млн рублей), происходящий из собрания Марины Цветаевой с ее рукописными владельческими пометами.

"Редчайшим музейным качеством обладают два мемориальных предмета из собрания председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверника: траурная повязка 1924 года с изображением Мавзолея для церемонии прощания и похорон <…> В. И. Ленина (280 тыс. рублей) и пропуск №1 без права передачи для прохода в ложу президиума на церемонию прощания с товарищем Сталиным 1953 года", - сообщили в аукционном доме.

Кроме того, на торгах будут представлены издания XVIII века, в числе которых издание 1726 года о погребении Петра I. Император умер 28 января 1725 года. "Описание порядка, держанного при погребении блаженныя высокославныя и вечнодостоинеишия памяти всепресветлеишаго державнеишаго Петра Великаго…" выставлено на аукцион по стартовой цене 170 тыс. рублей.

"В представленной книге подробно описаны украшение "Печальной залы" (где находилось тело царя до погребения - прим. ТАСС), церемония прощания, траурная императорская колесница, процессия во время похорон. Данное издание - одно из двух официальных, в которых была описана вся церемония погребения. Первое издание вышло в Петербурге в 1725 году, почти сразу после печального события. Второе издание 1726 года представлено на аукционе, считается большой редкостью", - отмечается в сообщении.