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Бастрыкин поздравил актрису Остроумову с новогодними праздниками

Председатель Следственного комитета также обсудил с актрисой 50-летие фильма "А зори здесь тихие"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил народную артистку России Ольгу Остроумову с новогодними праздниками и обсудил с ней предстоящее 50-летие фильма "А зори здесь тихие", сообщается на сайте ведомства.

"В ходе телефонной беседы Александр Иванович поздравил Ольгу Михайловну с Новым годом и Рождеством, пожелав ей новых творческих свершений, душевной радости и ярких открытий в Новом году, - сообщает СК. - А. И. Бастрыкин и О. М. Остроумова обсудили также предстоящее 50-летие любимого многими поколениями фильма "А зори здесь тихие".

Бастрыкин и Остроумова также вспомнили прошедшее в стенах Следственного комитета России празднование 45-летие легендарного фильма в кругу его создателей. Актриса в свою очередь поблагодарила главу СК за оказываемую поддержку.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияОстроумова, Ольга Михайловна
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