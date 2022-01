Умер режиссер Питер Богданович

ТАСС, 6 января. Американский режиссер, актер и кинокритик Питер Богданович умер на 83-м году жизни. Об этом в четверг сообщил журнал Variety.

Богданович работал в качестве режиссера над такими фильмами, как "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971), "В чем дело, док?" (What's Up, Doc?, 1972), "Бумажная луна" (Paper Moon, 1973). Картина "Последний киносеанс" получила восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и сценарий.

Помимо режиссуры, у Богдановича также были актерские работы. Среди них - роль психотерапевта доктора Мэлфи в сериале "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007).

Кроме того, коллеги отмечают вклад режиссера в кинокритику. "Богданович был <...> критиком, который настаивал на том, что режиссер - это автор, благодаря чему многие американцы стали относиться к режиссерам более серьезно", - приводит Variety слова историка кинематографа Дэвида Томсона.