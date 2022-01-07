Экскурсии во дворец первых крымских ханов в Бахчисарае планируют начать в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Экскурсии по территории первого дворца правителей Крымского ханства и в средневековое медресе в Бахчисарае планируется организовать в 2022 году, сообщила ТАСС заведующий отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.

По данным музея, в XV веке основатель независимого Крымского ханства Хаджи Герей построил первый дворец в местности Кырк-Ер - сейчас это окраина города Бахчисарая, подходящая вплотную к горам. Кырк-Ер стало предместьем Чуфут-Кале - еще более древней крепости, расположенной на горном плато неподалеку. От построек первого дворца сохранились только три здания: мавзолей-дюрбе Хаджи Гирея, Зынджирлы медресе и предполагаемая мечеть Менги-Гирея, также открыты руины бань - сейчас это место находится под охраной государства как историко-археологический комплекс Салачик.

"В следующем году мы хотим открыть для посещения Зынджирлы медресе. Рядом находится усыпальница первых крымских ханов, проведены археологические раскопки бань. Если людям не хватит того, что они увидят в Ханском дворце, то они смогут посетить еще и первую столицу", - рассказала Сейтумерова. Она пояснила, что планируется не просто показывать сохранившиеся здания, но и организовать тематические выставки.

Особое внимание будет уделено Зынджирлы медресе, основанному около 1500 года - оно считается одним из старейших подобных учебных заведений на территории Крыма и Восточной Европы. Дословно название переводится как "медресе с цепью" - вход был перегорожен цепью, никто из входящих не мог попасть внутрь, не поклонившись перед храмом науки и знаний. Мусульманское духовное училище действовало здесь более 400 лет подряд, до 1917 года.

"В советское время судьба его была печальна: здание передали неврологической лечебнице, и они его приспосабливали для своих нужд. Медресе отреставрировано в 2008 году при содействии турецких партнеров, но в будущем также надеемся продолжить реставрацию", - отметила Сейтумерова.

Участники организованных экскурсий смогут получить комплексное представление о народах Крыма: ознакомившись с комплексом Салачик, они будут подниматься на Чуфут-Кале. В нижней части горы находится православный Свято-Успенский мужской монастырь, немного выше - мусульманская святыня, в средней части подъема - караимское кладбище и святое место для этого народа, исповедующего иудаизм. "Это место за прошедшие века стало средоточием разных культур, и это очень по-крымски, это правильно", - уверена специалист музея.