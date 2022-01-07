Виртуальный тур по экспозиции музея под открытым небом создадут в Новосибирске в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Виртуальный тур по музею под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске, включающий более ста экспонатов от изваяний эпохи неолита до памятников освоения Сибири, планируют создать к лету 2022 года. Экскурсии будут сопровождаться видеороликами с комментариями научных сотрудников института о ценности находок и экспедициях, во время которых были добыты предметы, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Наш институт выступил партнером проекта, который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В наших планах виртуализация объектов историко-культурного наследия, хранящихся в музее под открытым небом. Это очень разные экспонаты: от каменных изваяний эпохи неолита, бронзы, средневековья до памятников русского освоения Сибири - это уже архитектурные объекты. Не у всех есть возможность музей посетить, не всегда туда можно попасть в зимнее время, поэтому появилось желание создать виртуальный тур, причем необычный - там все четыре сезона музея будут представлены одновременно, и можно будет виртуально перемещаться из зимы в лето, из весны в осень", - сказала собеседница агентства, уточнив, что таких виртуальных туров в России пока нет.

Она пояснила, что проект будет дополнен каталогом 3D-моделей каменных изваяний, которые также делаются впервые. По словам собеседницы агентства, просмотр экспонатов музея будет интересен как просто любителям старины, так и исследователям, поскольку модели будут хорошо детализированы. "Можно будет рассматривать нюансы исполнения этих объектов. Это будет важно и для профессиональной аудитории тоже. Кроме того, для того чтобы заставить наши экспонаты "говорить", мы попросили сотрудников ИАЭТ СО РАН записать короткие ролики, где они рассказывают по возможности просто и доступно, чем эти предметы старины отличаются, как они работают с ними в экспедициях и в чем их огромная важность для познания истории Сибири в глобальном смысле, потому что экспонаты музея собраны на территории от Приамурья и Дальнего Востока до Азии и Крайнего Севера", - отметила она.

Планируется, что все компоненты тура будут готовы к лету 2022 года. В его создании ИАЭТ СО РАН будет помогать компания "Новосибпано", ранее разрабатывавшая туры по известному историко-культурному музею в Кемеровской области "Томская писаница". Всего для проекта будет оцифровано около ста экспонатов музея. В частности, в туре можно будет попасть внутрь сохранившейся в первозданном виде с XVIII века деревянной Зашиверской церкви. Как рассказали в пресс-службе, не всегда у экскурсоводов есть возможность показать посетителям это здание изнутри, поскольку храму больше 300 лет. Также во время виртуальной экскурсии можно будет увидеть памятник оборонного русского зодчества XVIII века Казымский острог и постройки усадьбы русского крестьянина, привезенные с Ангары.

Историко-архитектурный музей под открытым небом - комплекс памятников истории и культуры Сибири, расположенный в 4,5 км от Новосибирского академгородка и находящийся в подчинении Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. На территории музея площадью 46,5 га расположено несколько рекреационных зон, археологические, этнографические, архитектурные памятники, экспериментальная площадка, административный корпус, на втором этаже которого развернута экспозиция, посвященная культуре славянского населения Сибири.